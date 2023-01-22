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Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak?

Netflix'in yerli dizisi Şahmaran yayınlandığı tarihten itibaren büyük ilgi görmeye başladı. İzleyiciler dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Dizinin başrollerinde ise Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Anadolu mitolojisine dayanan Şahmaran'nın ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. İşte, dizinin 2. sezonu hakkında detaylar...

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  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    İlk sezonu ile izleyiciler tarafından büyük ilgi gören Şahmaran dizisinin 2. sezonunun ne zaman geleceği merak edilmeye başladı. Dizinin başrollerinde Serenay Sarıkaya, Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. 

     
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    Şahmaran'nın mitolojik efsanesini yansıtan dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Yönetmen koltuğunda ise Umur Turagay oturuyor. 20 Ocak Cuma günü saat 11.00'dan itibaren Netflix'te yayına giren Şahmaran tüm dünya izleyicilerine sunuldu.
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    Dizinin senaryosu ise Pınar Bulut'a ait ve yeni sezonuna dair detaylar ilk sezonun hemen ardından ortaya çıktı. 

    Dizide Maran karakterini canlandıran Burak Deniz, 2. sezonun tarihi ile ilgili açıklamalarda bulundu "İkinci sezon hazırlıkları başladı. Mayıs'ta mı başlarız, yoksa yaz ortasında mı girecek o belli değil. Haber bekliyoruz. Ya Eylül zamanı, ya da yeni yıla yakın Aralık gibi yayınlanacak gibi gözüküyor" dedi.

     
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    Şahmaran'nın 2. sezonunun 2023'ün sonuna kadar yayınlanması bekleniyor ve bir kaç sezon daha devam edeceği düşünülüyor.

     
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    ŞAHMARAN KONUSU NEDİR?

    TIMS&B Productions yapımı dizinin konusu;

    Şahsu (Serenay Sarıkaya), annesini kaybettikten sonra büyük babasıyla yüzleşmek için Adana'ya gider ancak burada kendisini Mar adı verilen sıra dışı bir topluluğun ortasında bulur. Şahmaran efsanesine inanan Mar ırkı seçilen kızın Şahsu olduğunu düşünmektedir.

     
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    Onun gelişiyle tarihi kehanetin gerçekleşmesini beklemektedirler. Her şeyden habersiz olan Şahsu ise Mar topluluğunun yol göstericisi Maran ile aralarındaki çekime karşı koyamaz ve ona aşık olur. Şahsu, onu bekleyen bu tehlikeli yolda hem kendini hem de aşkın gücünü keşfedecektir.
  • Netflix'in yeni dizisi Şahraman 2. sezon tarihi belli oldu mu? Şahmaran dizisi 2. sezon gelecek mi ve ne zaman yayınlanacak? Konusu ve oyuncuları

    OYUNCU KADROSU

    Serenay Sarıkaya

    Burak Deniz

    Mustafa Uğurlu

    Mert Ramazan Demir

    Mahir Günşiray

    Ebru Özkan

    Hakan Karahan

    Elif Nur Kerkük

    Mehmet Bilge Aslan

    Berfu Halisdemir

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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