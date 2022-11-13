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Netflix Kal filmi oyuncu kadrosu

Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in başrolü paylaştığı, Netflix'in yeni projelerinden "Kal" filmi, geçtiğimiz akşam izleyiciyle buluştu. Ünlü isimlerin yer aldığı film, sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. İşte Kal filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

Netflix Kal filmi konusu ne, oyuncuları kim? Netflix Kal filmi yayınlandı mı?
Netflix Kal filmi konusu ne?
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Netflix'te izleyiciyle buluşan Kal filmi, başarılı oyuncu kadrosu ve senaryosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dilan Çiçek Deniz ve Burak Deniz'i buluşturan projenin merak edilen detaylarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

KAL FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Kal filmi oyuncu kadrosu şu şekildedir;

  • Dilan Çiçek Deniz
  • Burak Deniz
  • Ceyda Düvenci
  • Berrak Tüzünataç
  • Şükran Ovalı
  • Ersin Arıcı
  • Dolunay Soysert

KAL FİLMİ KONUSU NE?

Kal filminin konusuyla ilgili Netflix'te yayımlanan açıklama şu şekilde:

"Kız arkadaşı tarafından aniden terk edilen Semih, hayatına devam etmek içi umutsuzca çabalarken geçmişle yüzleşmeye başlar. 'Kal' aşk ve ayrılık hakkında 'biraz garip' bir hikaye..."

KAL FİLMİ YAYINLANDI MI?

Başrollerinde Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz'in olduğu Kal filmi 11 Kasım 2022 tarihinde Netflix platformunda izleyiciyle buluştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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