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Evdeki Hayalet 2016 (I Am the Pretty Thing That Lives in the House)
Genç hemşire Lily (Ruth Wilson),korku romanları yazarı Iris Blum'un (Paula Prentiss) evinde işe girer. Onu işe alan kişi, Blum'un emlak danışmanıdır. Ev, hafıza sorunları yaşayan yaşlı Iris Blum için sessiz bir hapishaneden farksızdır... Hemşire Lily, daha ilk geceden sorunlar yaşamaya başlar. Konuştuğu sırada, görünmez bir güç telefonu elinden çekip alır...
Filmlerini Oz Perkins diye de imzalayan Osgood Perkins'in yazıp yönettiği “I Am the Pretty Thing That Lives in the House”, özellikle hayalet hikâyelerini sevenlerin hoşlanacağı bir film... Dünya prömiyerini 2016 yılında Toronto Film Festivali'nde yapan film, genelde olumlu eleştiriler almış ve “gotik bir korku filmi” olarak nitelenmişti. Eski usul perili ev öykülerini sevenler kaçırmasın.
Oyun 2017 (Gerald’s Game)
Stephen King'in sinemaya uyarlanması en zor romanlarından biri olarak görülürdü “Gerald's Game”... 1992'de yayımlanmış, yıllar boyunca hiçbir sinemacı ilgilenmemişti. Roman, eşi Gerald ile birlikte göl evinde tatil yapmaya gelen Jessie'nin öyküsünü anlatır. Çiftin sevişme fantazisi bir anda ölümcül bir süreci başlatır... Gerald (Bruce Greenwood) kalp krizi geçirerek ölür, Jessie (Carla Gugino) ise elleri yatağa kelepçeli olarak kala kalır...
Değil evde, civarda çığlığını duyabilecek tek kişi yoktur. Jessie, eşinin cesedi ve düşünceleriyle baş başadır artık. Peki, kurtulma şansı var mıdır? 2018'in en iyi dizilerinden biri olan “The Haunting of Hill House”un yaratıcısı Mike Flanagan'dan yine gayet sağlam bir gerilim. Flanagan yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu Jeff Howard ile birlikte yazdı. Stephen King'in filmi çok beğendiğini belirtelim.
1922 (2017)
Wilfred James (Thomas Jane),toprağı erkeğin onuru olarak düşünen saplantılı bir çiftçidir. Çiftlik hayatından bunalan eşi Arlette'in (Molly Parker) aklı ise şehirdedir. Arlette, oğlu Henry'yi (Dylan James) kırsal kesimde değil, şehirde yetiştirmek ister. Wilfred ise evini ve topraklarını bırakamayacağını söyleyerek karşı çıkar. Ne var ki, mülkün yasal sahibi Arlette'dir ve her şeyi satıp şehre yerleşmeye, orada bir dükkân açmaya kararlıdır... Wilfred, toprağını kaybetmemek konusunda o kadar takıntılıdır ki karısı Arlette'i öldürmeye karar verir. Bunun en doğru çözüm olduğuna oğlunu da ikna eder...
Stephen King'in aynı adlı novella'sından filmin yönetmeni Zak Hilditch tarafından sinemaya uyarlanan “1922” bir dram gibi başlayıp önce gerilime, sonra da bir korku filmine dönüşüyor. Hilditch, mekânı çok iyi kullanıyor ve vicdan azabının insan zihninde yol açacağı hasarı anlatma konusunda sıkı bir iş çıkarıyor. Fare korkusu olanlar uzak dursun...
Kalibre 2018 (Calibre)
Marcus (Martin McCann) agresif bir iş adamıdır. Eski okul arkadaşı Vaughn'u (Jack Lowden) haftasonunda İskoçya kırsalında ücra bir köye götürür. Marcus'un derdi civardaki ormanda avlanmaktır. Nişanlısı hamile olan Vaughn'un av tecrübesi yoktur... İki arkadaş ilk geceyi köyün pub'ında içerek ve eğlenerek geçirirler.
Ertesi sabah çıktıkları av ise bir süre sonra her ikisinin de hayatını karartan bir kâbusa döner... Vaughn, Marcus'un ısrarıyla tetiği çektiği an, hayatının dönüşsüz bir şekilde değişeceğinin farkında değildir. Matt Palmer'ın yazıp yönettiği “Calibre” dünya prömiyerini Edinburg Film Festivali'nde yapmış, İngiltere'de kısa bir süreliğine sinemalarda gösterime de girmişti. “Calibre” aldığı olumlu eleştirilerle öne çıkan sağlam bir İngiliz gerilimi...
Hold the Dark 2018
William Giraldi'nin romanından Macon Blair'in sinemaya uyarladığı “Hold the Dark”, gizemli ve karanlık bir gerilim... Kısa süre içinde yön değiştiren ve beklenmedik sulara doğru ilerleyen hikâyesini özetlemek açıkçası çok kolay değil. Alaska'da oturan Medora Slone (Riley Keough),vahşi kurtlar üzerine uzmanlığıyla tanınan Russell Core (Jeffrey Wright) ile irtibata geçer. Medora, oğlunun kurtlar tarafından kaçırıldığını iddia ederek Russell'dan yardım ister.
Medora'nın Irak'ta savaşan asker eşi Vernon'un (Alexander Skarsgard) Alaska'ya gelmesiyle olaylar karışır, kontrolden çıkar ve kanlı bir süreç başlar... Kurtları ve çocuğu aramak için oraya gelen Russell, ne tür ve nasıl bir işe bulaştığını anlamakta güçlük çeker... Yönetmen Jeremy Saulnier, Alaska'nın karlı vahşi doğasında geçen filmde görsel atmosferle öykünün gizemini etkili bir sinemayla birleştiriyor. Oyuncuların başarısını da unutmayalım...
Havari 2018 (Apostle)
“Baskın” ve “Baskın 2” filmleriyle tanıdığımız Gareth Evans'ın yazıp yönettiği “Apostle” 1905 yılında geçen bir dönem filmi... Film Thomas Richardson'ın (Dan Stevens) bir tarikat tarafından kaçırılan kız kardeşini kurtarmak üzere Galler'deki ücra bir adaya gitmesini anlatıyor... Ama hikâye “geriye dönüşlerle” Thomas'ın Pekin'de bir Hıristiyan misyoneri olduğu günlere de götürüyor bizi...
Korkuyla fantaziyi birleştiren film; görüntü yönetimi, oyuncuları ve farklı türleri başarıyla buluşturan öyküsüyle öne çıkıyor. Filmin diğer oyuncuları arasında Michael Sheen, Paul Higgins, Lucy Boynton ve Mark Lewes Jones gibi isimler de yer alıyor.
The Night Comes For Us 2018
“Killers” (2014),“Headshot” (2016),“May the Devil Take You” (2018) gibi filmleriyle tanınan Endonezyalı yönetmen Timo Tjahjanto'nun senaryosunu yazdığı “The Night Comes For Us”, filme çekilmeden önce bir resimli roman kitabı olarak yayımlandı. Daha sonra Netflix yapımcılığında Timo Tjahjanto tarafından sinemaya uyarlandı.
Hong Kong kökenli Uzakdoğu polisiyelerinin havasını taşıyan “The Night Comes For Us”, organize suç şebekelerinde tetikçi olarak çalışan Ito'nun (Joe Taslim),bir kızı kurtarmak için geçmişine sırtını dönmesi üzerine kontrolden çıkan olayları anlatıyor. Ito'nun kararı, suç örgütleri için kabul edilemez bir durumdur. Örgütler, Ito ve kızı ortadan kaldırmaları için kiralık katillerin yanı sıra tetikçi Arian'ı (Iko Uwais) görevlendirirler. Dünya prömiyerini 2018'in eylül ayında Fantastic Fest'te yapan “The Night Comes For Us”, anlatımı ve oyuncularının performanslarıyla olumlu eleştiriler aldı. Ama içerdiği yoğun şiddet nedeniyle tepki çektiğini anımsatalım.
Bird Box 2018
Josh Malerman'ın 2014'de yayımlanan aynı adlı romanından sinemaya uyarlanan “Bird Box”, Netflix'in açıklamasına göre sadece ilk haftasında 40 milyon kere seyredilmişti. Film, insanların peş peşe intihar ettiği bir dünyada geçiyor. Bebek bekleyen Malorie (Sandra Bullock),Avrupa'daki intihar salgınını televizyondaki haber bültenlerinden izlerken sorunun kendisine çok uzak olduğunu düşünüyor. Ama intilarlar kısa süre içinde onun yaşadığı şehre de sıçrıyor. Malorie, intihar edenlerin “bir şey” gördüğünü ve kontrollerini tümüyle kaybettiklerini fark edince, olayların “görmekle ilgisi”ni keşfeden birkaç insanla birlikte yol üzerinde gördüğü ilk eve sığınıyor...
“Birdbox”, iki ayrı zamanda geçen bir film... Malorie'nin sığındığı evde yaşadıklarıyla kıyametten 5 yıl sonra iki çocukla birlikte yaptığı tehlikeli nehir yolculuğunu paralel olarak anlatıyor. Yönetmen Susanne Bier, gerilim duygusunu hiç kaybetmeyen bir filme imza atıyor. Görünmez yaratıkların varlığını hissettiren sahnelerle öne çıkan film, bilimkurgu ve gerilimin yanı sıra korku unsurları da içeriyor.
Velvet Buzzsaw 2019
Senaryolarıyla tanınan Dan Gilroy, yazıp yönettiği ilk film olan “Nightcrawler” (2014) ile çok olumlu eleştiriler almıştı. Gilroy, başrolünde Denzel Washington'ın oynadığı “Roman J. Israel, Esq” (2017) adlı filmin ardından bu kez bir korku gerilimle karşımıza geliyor. “Velvet Buzzsaw”, modern sanat dünyasında geçiyor ve sanatçıları, galeri sahipleri, koleksiyonerleri ve eleştirmenleri belirli bir ironi duygusuyla ele alıyor. Ama filmin asıl özelliği bir korku gerilim olması... Filmdeki kötülüğün kaynağı ise sanat dünyasından değil, sanat eserlerinden geliyor.
Daha doğrusu, kimin tarafından yapıldığı tam olarak bilinmeyen, gören herkesi etkisi altına alan gizemli bir takım resimlerden... Seyircileri ikiye bölen filmlerden biri olan “Velvet Buzzsaw” yıldız oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor. Başrolünde Jake Gyllenhaal'ın oynadığı filmde Rene Russo, Toni Collette, John Malkovich, Zendaya ve Tom Sturridge gibi isimlerin yanı sıra “Stranger Things”den tanıdığımız genç oyuncu Natalia Dyer da var...
The Ritual 2017
Birbirlerini üniversiteden tanıyan dört arkadaş, 6 ay önce hayatını kaybeden arkadaşları Rob'un hatırasına İsveç'in kuzeyindeki bir ulusal parkta buluşurlar. Amaçları ıssız doğada yürüyüş yapmaktır. İçlerinden birinin ayağı burkulunca haritadan buldukları alternatif bir güzergah üzerinden bir ormana girerler...
Ne var ki, orman daha ilk andan tekinsiz bir yer olduğunu hissettirir. Yolculuk sürdükçe tuhaf, kötücül ve gizemli bir varlığın onları izlediğini fark ederler... Joe Barton'ın yazdığı, David Bruckher'in yönettiği İngiliz yapımı bu korku gerilim filminin başrollerinde Rafe Spall'ın yanı sıra Arsher Ali, Robert James-Collier ve Sam Troughton gibi isimler var...
Ravenous 2017 (Les affames)
Kanada yapımı bir Netflix filmi... Kıyamet sonrası bir dünyada, sakinlerinin çoğunun yırtıcı zombilere dönüştüğü ıssız bir köydeyiz. Hayatta kalan ve henüz zombiye dönüşmemiş olanlar, bölgeden uzaklaşıp korunaklı bir şehre sığınmak istiyorlar ama yolculukları sırasında gördükleri, umutsuzluğa kapılmalarına yol açıyor...
Robin Aubert'in yazıp yönettiği film, başarılı bir festival trafiğinin ardından ABD'de 2 Mart 2018'de gösterime girdi. Eleştirmenler filmin zombi kıyamet filmlerine kendine özgü bir hava getirdiğini yazdılar. Fransızca olarak çekilen filmde başlıca rollerde Marc-Andre Grondin, Monia Chokri gibi isimler var.
Kamera 2018 (Cam)
İnternetteki porno dünyasında geçen psikolojik bir gerilim... Alice internette kamera önünde erotik şov yapan hırslı bir genç kızdır. Bir gün uyandığında yerine kendisine tıpatıp benzeyen bir kopyasının geçtiğini görür, ne yapacağını şaşırır...
Daniel Goldhaber'in yönettiği film, erotik yanından çok içerdiği gerilim unsuruyla öne çıkıyor. Filmi zekice bulan eleştirmenler başroldeki Madeline Brewer'in performansını da övgüyle karşıladılar.
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