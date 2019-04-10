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1922 (2017)

Wilfred James (Thomas Jane),toprağı erkeğin onuru olarak düşünen saplantılı bir çiftçidir. Çiftlik hayatından bunalan eşi Arlette'in (Molly Parker) aklı ise şehirdedir. Arlette, oğlu Henry'yi (Dylan James) kırsal kesimde değil, şehirde yetiştirmek ister. Wilfred ise evini ve topraklarını bırakamayacağını söyleyerek karşı çıkar. Ne var ki, mülkün yasal sahibi Arlette'dir ve her şeyi satıp şehre yerleşmeye, orada bir dükkân açmaya kararlıdır... Wilfred, toprağını kaybetmemek konusunda o kadar takıntılıdır ki karısı Arlette'i öldürmeye karar verir. Bunun en doğru çözüm olduğuna oğlunu da ikna eder...