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Oyun firması Netmarble EMEA, blok zinciri teknolojisi geliştiren ‘Forte’ ile ortaklık kurduğunu açıkladı. Ortaklığa dayanarak, Netmarble EMEA Türkiye’de mevcut olan ünlü oyunlarını Forte’nin açık ve kolay kullanılabilen blok zincir platformlarını oyun operasyonlarında kullanacak.

Forte’nin blokzincir platformu bedava, açık ve her platformda çalışabilir şekilde yapıldı. Ethereum ve Interledger gibi açık kaynaklı protokollerden faydalanarak sırasıyla oyun içi verilerin yaratılmasında kolaylık sağlayacak ve zincir-arası işlemlerin yapılmasını sağlayacak. Program geliştikçe herhangi bir şirketin sahip olması yerine, merkezcilikten çıkıp oyuncu topluluğu tarafından serbestçe sahip olunacak ve kontrol edilebilecektir.

Netmarble, ortaklık hakkında daha detaylı bilgi ve oyunlarıyla alakalı gelecek olan yenilikleri önümüzdeki dönemde paylaşacağını bildirdi.