Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.062,36 %-1,28
        DOLAR 31,2255 %0,05
        EURO 33,9308 %0,26
        ALTIN 2.044,96 %0,21
        FAİZ 44,64 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 22,65 %0,43
        BITCOIN 62.985,00 %4,02
        GBP/TRY 39,5909 %0,08
        EUR/USD 1,0836 %-0,02
        BRENT 83,65 %-0,04
        ÇEYREK ALTIN 3.343,51 %0,21
        Haberler Ekonomi Borsa New York Borsası düşüşle kapandı - Borsa Haberleri

        New York Borsası düşüşle kapandı

        New York Borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 38.949,02 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.069,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 azalarak 15.947,74 puana indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 08:40 Güncelleme: 29.02.2024 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        New York Borsası düşüşle kapandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik devam ederken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

        New York Borsası günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,06 azalarak 38.949,02 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 5.069,76 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,55 azalarak 15.947,74 puana indi.

        Piyasada geçen hafta yaşanan yapay zeka destekli rallinin ardından yatırımcıların dikkati makroekonomik verilere yoğunlaşırken, ABD'de açıklanan büyüme verisi beklentilerin altında kaldı.

        Buna göre, ABD ekonomisi 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 büyüdü. Söz konusu dönemde aşağı yönlü revize edilen Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisi, piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Ülkenin GSYH verisine ilişkin ocak ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 3,3 büyüdüğü kaydedilmişti.

        REKLAM

        Analistler, büyüme verisinin ABD ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde güçlü tüketici harcamalarının etkisiyle sağlam bir büyüme kaydettiğini teyit ettiğini ancak biraz hız kaybetmiş gibi göründüğünü belirtti.

        KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMALARI VERİSİ BEKLENİYOR

        Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verisinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceği aktardı.

        Fed yetkililerin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, New York Fed Başkanı John Williams bankanın muhtemelen bu yılın sonlarında faiz indirimine gideceğini bu yıl, 2024'te üç faiz indiriminin "makul bir başlangıç noktası" olmasını beklediğini belirtti. Williams, Fed'in yüzde 2'lik sürdürülebilir enflasyon yolculuğunda hala kat edecek yolu olduğunu aktardı.

        Boston Fed Başkanı Susan Collins de Fed'in bu yılın sonlarında politikayı gevşetmeye başlamasının muhtemelen uygun olacağına inandığını belirtti.

        REKLAM

        Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise para politikasına sabırlı bir yaklaşımdan yana olduğu aktardı.

        Kurumsal tarafta da geçen hafta son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrası yükselişe geçen çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

        Kovid-19 aşısı üreten biyoteknoloji şirketi Novavax'ın hisseleri şirketin dördüncü çeyrekte beklenenden daha büyük bir zarar açıklamasının ardından yüzde 27'ye yakın düştü.

        Urban Outfitters da finansal sonuçlarının dördüncü çeyrekte beklenenden zayıf gelmesi sonrası yüzde 13'e yakın değer kaybetti.

        E-ticaret platformu eBay'ın hisseleri ise üç aylık finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla yüzde 8'e yakın değer kazandı.

        Bitki bazlı et ikameleri üreten Beyond Meat'in hisseleri, şirketin gelirinin beklentilerin üzerinde gelmesi ve bu yıl ürün fiyatlarını artıracağını, maliyetlerini ise azaltacağını açıklamasının ardından yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen telefonu açıkladı
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        5 yaşındaki Ulaş'ın yürek yakan sonu!
        Kupa yolu artık açık
        Kupa yolu artık açık
        Sis ve pus etkili olacak
        Sis ve pus etkili olacak
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Güney Kore'de kadınlar neden çocuk sahibi olmuyor?
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ünlü şarkıcıya takıntılı takipçi şoku
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Ailesiyle tartışırken kazara kendini vurdu
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Yakınlarıyla tartıştı, çevreye ateş açtı: 1 ölü, 3 yaralı
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Eurovision'dan İsrail'e bir ret daha
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e yanıt
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, 'özel bakım merkezinde şiddet' açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması
        Apple'dan yapay zeka açıklaması