        Newcastle United: 1 - Barcelona: 1 (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

        Newcastle United: 1 - Barcelona: 1 (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Newcastle United ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 01:01
        Barcelona maçı son dakikada kurtardı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya kaldı. St. James Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

        Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.

        Bu maçın rövanşı ise 18 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.

        Turu geçen ekip, çeyrek finalde Atletico Madrid/Tottenham mücadelesinde turu geçen takım ile eşleşecek.

