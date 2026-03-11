Newcastle United: 1 - Barcelona: 1 (Şampiyonlar Ligi son 16 turu)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçında Newcastle United ile Barcelona 1-1 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona karşı karşıya kaldı. St. James Park'ta oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Newcastle'ın golünü 86. dakikada Harvey Barnes kaydederken, Barcelona'nın golünü ise 90+6. dakikada penaltıdan Lamine Yamal kaydetti.
Bu maçın rövanşı ise 18 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak.
Turu geçen ekip, çeyrek finalde Atletico Madrid/Tottenham mücadelesinde turu geçen takım ile eşleşecek.
