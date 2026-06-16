Nicolo Zaniolo artık resmen Udinese'nin oyuncusu!

Geçen sezon satın alma opsiyonuyla Galatasaray'dan kiralanan İtalyan yıldız 5 milyon Euro'ya transfer oldu.

Udinese ödediği 5 milyon Euro'yla oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sine sahip oldu. Zaniolo'nun bundan sonraki satışları için söz hakkı İtalyan kulübünde olacak.

ZANIOLO DAHA YÜKSEK MAAŞ İSTİYOR

Körfez ülkelerinden ilgilenilen Zaniolo'nun ise daha yüksek bir yıllık ücret beklentisi olduğu belirtildi.

Udinese'nin kısa vadeli planları İtalyan futbolcuyu bir sezon daha oynatarak yüksek bir bonservis bedeli elde etmek.

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler bir süre önce Türkiye'ye gelmiş ve Galatasaray ile masaya oturmuştu.

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Hem Okan Buruk hem de sarı-kırmızılı yönetimle müzakereler yürüten İnler, Zaniolo'nun yüzde 50'sini satın alma konusunda Galatasaray'ı yüksek satış potansiyeliyle ikna etmeyi başardı.

10.7 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ ALINDI

Galatasaray'a Şubat 2023'te 15 milyon Euro'ya transfer olan Zaniolo için sarı-kırmızılılar sırasıyla Aston Villa'dan 5, Fiorentina ve Atalanta'dan toplamda 3.2, Udinese'den ise 2.5 milyon Euro kiralama bedeli elde etmişti.

Kiralama bedelleri toplamda 10.7 milyon Euro olan Zaniolo'nun yıllık ücretleri ise sarı-kırmızılı kulüp tarafından karşılanmıştı.

İtalyan yıldız geçen sezon Udinese formasıyla 38 maçta 6 gol - 7 asistlik performans gösterdi.