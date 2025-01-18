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        Haberler Gündem Niğde'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı - Güncel haberler

        Niğde'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

        Niğde- Kayseri kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 00:55 Güncelleme: 18.01.2025 - 00:55
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        Niğde'de kaza: 2 ölü, 1 yaralı
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        Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri kara yolunda meydana geldi.

        Sebahattin Gökbaş'ın kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu karşı şeride geçip, Durmuş Sönmez'in kullandığı hafif ticari araca çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle Sönmez ile Yaşar Özsoy'un bulunduğu hafif ticari araç şarampole düştü. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye erleri, araçlarda sıkışanları bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Yapılan kontrolde sürücüler Gökbaş ile Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Özsoy ise yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Gökbaş ile Sönmez'in cansız bedenleri, morga kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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