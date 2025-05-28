Niğde'de ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı
Niğde'de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.