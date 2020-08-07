Nihan'dan 'Parla'

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'Parla', Nihan'ın karakterini ve enerjisini yansıtmasının yanı sıra, yakın dostu olan Can Bonomo'nun da Nihan için yazıp bestelediği ilk şarkı olma özelliğini taşıyor. Renkli altyapısıyla dikkat çeken 'Parla' şarkısının yönetmen koltuğunda; şarkının düzenlemesini de yapan eşi, müzik prodüktörü Ali Rıza Şahenk oturuyor.

Bir önceki şarkısı 'Nasıl Keyifler'in çıkış tarihi karantina dönemine denk geldiği için klibi evde birlikte çeken çift, aldıkları güzel tepkilerden dolayı 'Parla'yı da birlikte çekmeye karar verdi. Müzisyen arkadaşları ile birlikte evinde kaydettikleri akustik serilerini yayınlamaya devam eden Nihan, bir sonraki single şarkısının hazırlıklarına da çoktan başladı.

Bugün tüm dijital platformlarda yayımlanan 'Parla'nın video klibini MuzikPlay YouTube kanalında yerini aldı.