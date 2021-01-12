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Nihat Özdemir, Bursa'da tribünde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Antalyaspor’u ağırlarken TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de maçı tribünden takip etti.

Nihat Özdemir, Bursa'da tribünde

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Bursaspor, sahasında Antalyaspor’u konuk ederken, TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribündeki yerini aldı. TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve TFF İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de Nihat Özdemir ile birlikte tribündeki yerini aldı.

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