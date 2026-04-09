Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Nikola Jokic "triple-double" yaptı, Denver Nuggets kazandı - Basketbol Haberleri

        Nikola Jokic "triple-double" yaptı, Denver Nuggets kazandı

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jokic'ten "triple-double"!

        NBA'de Denver Nuggets, sahasında Memphis Grizzlies'ı 136-119 yenerek üst üste 10. galibiyetini aldı. Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan Nuggets'ta Nikola Jokic, sezonun 34. triple-double'ını yaparak 14 sayı, 16 ribaunt ve 10 asist kaydetti.

        Üst üste 10. galibiyetini alan Nuggets'ta Jamal Murray, 26 atarak takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Grizzlies'ta ise Cedric Coward, 27 sayı kaydetti.

        THUNDER'DAN 7 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

        Batı Konsferansı lideri Oklahoma City Thunder deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 128-110 yenerek üst üste 7 ve son 20 maçın 19'unu kazandı.

        Thunder'da Chet Holmgren, 30 sayı ve 14 ribaunt, Shai Gilgeous-Alexander ise 20 sayı ve 11 asist kaydetti.

        Clippers'ta ise Kawhi Leonard, 20 sayı atmasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
