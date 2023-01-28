Nilüfer Kurt'u köpek ısırdı!

Dehşet dolu anları anlatan Kurt, "Salondan bir ses geldi baktım ışık geziyor evin içinde. İlk başta kızım sandım. Kafasını gördüm, korku filmlerinde olur gibi döndü 'Sakın sesini çıkarma' dedi. Mermiyi silahın ağzına verdi gibi hareket yaptı. Onu hissedince hiç kıpırdamadım" demişti