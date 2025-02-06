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        Haberler Bilgi Yaşam Nisan ara tatil ne zaman? MEB 2025 takvimi ile okullarda 2.dönem ara tatili ne zaman, hangi tarihte?

        Nisan ara tatil ne zaman? MEB 2025 takvimi ile okullarda 2.dönem ara tatili ne zaman, hangi tarihte?

        MEB 2024-2025 eğitim öğretim yılında, ikinci dönem ara tatili mart ayında başlayacak ve nisan ayında sona erecek. Bu tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplamda 9 gün sürecektir. Yarıyıl tatili sonrası okul sıralarına geri dönen öğrenciler, bu yılki Nisan ara tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Nisan ara tatil ne zaman? MEB 2025 takvimi ile okullarda 2.dönem ara tatili ne zaman, hangi tarihte?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 15:22 Güncelleme: 06.02.2025 - 15:22
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        Okullarda 15 tatil sona erdi. İkinci dönemin başlamasıyla birlikte gözler nisan ara tatil tarihine çevrildi. Okullar ne zaman açılacak sorusu şimdiden gündemde yer alırken, nisan ara tatil 2025 tarihleri de merak ediliyor. Peki, Nisan ara tatili ne zaman, kaç gün sürecek? Okullarda 2. ara tatil ne zaman? İşte MEB takvimi tatil tarihleri

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        NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN 2025?

        2024-2025 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlandı.

        Buna göre okullarda ikinci dönem ara tatili, 31 Mart 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek.

        9 GÜN TATİL YAPILACAK

        Okullar, 28 Mart Cuma günü kapanacak ve 7 Nisan Pazartesi günü açılacak.

        Böylece öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.

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        OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

        3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayan ikinci dönem, 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

        Okullar 20 Haziran 2025 tarihinde kapanacak ve 3 aylık yaz tatili başlayacak.

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