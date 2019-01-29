Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2.5'e indirdiklerini söyledi. Erdoğan "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 2.5'e indirerek oldukça düşük bir seviyeye çekiyoruz" diye konuştu.

31 TEMMUZ 2018'DE KOTANIN YÜZDE 5 OLACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Resmi Gazete'de 31 Temmuz 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2018/2019 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2.7 milyon ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 565 bin ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 128 bin 250 ton olmuştu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplamı A kotasının yüzde 5'i oranında 135 bin ton olarak belirlenirken, NBŞ şirketlerince kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'si glukoz olarak kullanılacak. Şekerde A kotası ülke içerisinde pazarlanmasına izin verilen şeker miktarını temsil ediyor.

ÖZELLEŞTİRİLEN FABRİKALARIN KOTALARI AKTARILACAK

Kararda özelleştirme süreci tamamlanan veya devam eden fabrikaların kotaları Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından aktarılacağı belirtilmiş ve pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikalarına 1 milyon 512 bin 600 ton A kotası, 75 bin 620 ton B kotası, Konya Şekere 435 bin 500 ton A, 21 bin 780 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası, 16 bin 440 ton B kotası, Keskinkılıç Gıdaya 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 74 bin 300 ton A kotası, 3 bin 720 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 63 bin ton A kotası, 3 bin 150 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 43 bin 800 ton A kotası 2 bin 190 ton B kotası tahsis edildiği belirtilmişti.

EN BÜYÜK PAY CARGILL'İN

Karara göre NBŞ A kotaları da şöyle belirlendi. Cargill Tarıma 59 bin 166 ton, Amylum Nişastaya 41 bin 994 ton, PNS Pendik Nişastaya 19 bin 188 ton, Tat Nişastaya 8 bin 678 ton, Sunar Mısıra 5 bin 974 ton.

SOMA'DAKİ MADEN İŞÇİLERİNE KADRO



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında yerli kömür üretimine de değindi ve Soma Işıklar bölgesindeki maden işçilerinin kadroya alınacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Soma Işıklar bölgesinde yılda 6 milyon ton kömür çıkaran ve sözleşmeleri sona ermek üzere olan madenler önümüzdeki dönemde Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından işletilecek. Bu madenlerdeki 2 bin 400 işçinin tamamı Türkiye Kömür İşletmelerinde kadrolu olarak aynı şartlarda istihdam edilecek. Soma'da yeni işletmeye açılacak sahalarda yatırımcılarımızın 10 bin kişiyi daha istihdam etmesini bekliyoruz" dedi.

