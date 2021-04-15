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Nissan Japonya'da üretime ara veriyor

Nissan çip tedarikinde yaşanan sorunlar sebebiyle Japonya'daki tesislerinde üretime ara verme kararı aldı

Nissan Japonya'da üretime ara veriyor
Reuters

Japonya'nın en büyük üçüncü otomobil üreticisi Nissan Motor Co, yarı iletken parça kıtlığından dolayı gelecek ay Japonya'daki birçok fabrikasında üretimi geçici olarak durduracak.

Plan hakkında doğrudan bilgisi olan üç kaynağın verdiği bilgiye göre, Nissan Japonya'nın güneyindeki Kyushu fabrikasında
10 ve 19 Mayıs tarihleri arasında üretim kesintisi yapacak. Kaynaklar, Serena hafif ticari araçları, X-Trail spor arazi araçları ve diğer modellerin montajının yapıldığı fabrikanın çip tedariği normale döner dönmez üretimdeki kaybı telafi etmeyi
hedeflediğini açıkladılar.

Nissan ayrıca Kyushu'daki Oppama ve Nissan Shatai montaj tesislerindeki gece vardiyalarını 10 ve 28 Mayıs arasında iptal edecek ve Tochigi fabrikasında da gelecek ay 10 günlük bir üretim kesintisi yapacak.

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