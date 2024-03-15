Japon otomotiv üreticileri Nissan ve Honda'nın işbirliği hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Nissan'a yakın kaynaklara göre, üretim maliyetlerini düşürmek için elektrikli araçların temel bileşenleri üzerinde Nissan'ın Honda ile birlikte çalışmak için girişimlerde bulunduğu kaydediliyor.

Nissan'ın yerli rakibi Honda ile olası ortaklığının, iki şirkete de ölçek kazanmasında yardımcı olacağı aktarılıyor. Ayrıca, bu ortaklığın Çinli BYD'den gelen yoğun rekabetle karşı karşıya kalan Japon otomobil üreticileri için hayati önem taşıdığı da yine kaynaklar tarafından altı çizilen noktalardan biri.

Konunun hâlâ gizli kalması nedeniyle isminin verilmesini reddeden kaynaklar, Nissan ve Honda'nın henüz resmi olarak görüşmelere başlamadığını, ortaklığın kapsamının ise henüz belirlenmediğini aktardı.

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Bir başka kaynak ise şirketlerin üst düzey yöneticileri arasında işbirliği fikrinin ortaya çıktığını söyledi.

Nissan, temel elektrikli araç parçalarının yanı sıra, normal arabalardan daha küçük ve daha az güçlü olan ve öncelikli olarak Japonya pazarı için üretilmiş 'kei' araçlar konusunda da Honda ile ortaklık kurmayı düşünüyor.

İki kaynağa göre bu ortaklık, denizaşırı işletmeleri de kapsayacak şekilde genişletilebilir ancak bunun Honda'nın General Motors ile olan mevcut işbirliğini etkileme ihtimali bulunuyor.

RENAULT'UN ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞİRKETİNE 600 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK

Nissan'ın ortaklık arayışı ilk olarak TV Tokyo'nun haberinde yer almıştı.

Honda'dan bir kaynak, Nissan ile olası bir ortaklığın şirketin değerlendirdiği birçok olasılıktan biri olduğunu ancak yeni bir birleşmeye devam etmek için çözülmesi gereken birçok gündem olduğunu söyledi.

Renault ile ittifak halinde olan Nissan, elektrikli araçlar konusunda da Renault ile işbirliği yapıyor. Bir sonraki Nissan Micra, yeni Renault 5 ile aynı mimariyi paylaşacak ve Fransa'da aynı fabrikada üretilecek.

Nissan ayrıca Renault'nun yeni elektrikli araç kuruluşu Ampere'ye 600 milyon Euro'ya kadar yatırım yapma taahhüdünde bulundu.