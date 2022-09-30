Nizip kazasında bilirkişi raporu ortaya çıktı 0:00 / 0:00

Türkiye, Ağustos ayının son günlerinde önce Gaziantep Nizip hemen ardından da Mardin Derik'te meydana gelen katliam gibi iki feci kazaya sahne oldu. Gaziantep - Nizip Otoyolu'nda meydana gelen ilk kazada bir araç şarampole uçmuş, canlı yayın için Şanlıurfa'ya gitmekte olan İHA muhabirleri Umut Yakup Tanrıöver ile Muhammet Abdülkadir Esen, kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerinde durarak, araçta sıkışan 21 yaşındaki Aziz Birdal'ı kurtarmak için başlatılan çalışmalara yardım etmişti. Bu sırada bir yolcu otobüsü, kazanın yaşandığı alanda bulunan ambulans ile itfaiye araçlarına çarpmış, meydana gelen kazada İHA muhabirleri, 3 sağlık görevlisi, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 16 kişi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

SAATLER SONRA DERİK'TEKİ KAZAYLA SARSILDIK Derik'te meydana gelen kazada da, başka bir kaza için toplanan kalabalığa çarpan TIR felakete yol açmıştı. Bu kazada ise 20 kişi feci şekilde hayatını kaybetmişti. "OTOBÜS ŞOFÖRÜ HIZ LİMİTİNE UYMADI, ŞERİDİ DEĞİŞTİ" Habertürk, Türkiye'yi acıya boğan kazalardan ilki olan Nizip'teki facianın bilirkişi raporuna ulaştı. Raporda Özel Diyarbakır adlı firmaya ait otobüsün şoförü Abdulkadir M.'nin şerit izleme kurallarına riayet etmediği vurgulanarak şunlar kaydedildi: *Kaza mahallinde azami hız limitinin 100 km olduğu, takograf rapor çıktısı incelendiğinde araç şoförünün 130 km hızla ilerlediği görüldü.

*Otobüsün ilk fren hızı ile son durduğu yer arasındaki mesafenin yaklaşık 387 metre olduğu belirlendi. *Olay anını gösterir herhangi bir kamera kaydı olmaması nedeniyle elde edinilen bilgiler doğrultusunda araçların hasarlı kısımlarından, çarpma noktasından anlaşılması suretiyle sürücü Abdulkadir M.'nin ilerlemiş olduğu yolun hafif eğimli olması, hafif virajın olması, yolda ışıklandırma aydınlatma lambalarının olmaması, havanın açık olması, herhangi bir sis durumunun olmaması, görüşe engel bir cismin olmadığı tespit edildi. *Araç şoförü kullanmış olduğu aracın hızını azaltmış olsaydı ve aracın şerit izleme kurallarına riayet etseydi böyle bir üzücü olay yaşanmayabilirdi. Bu olayda araç şoförü Abdulkadir M. asli kusurludur.