Noa Lang, Ajax'ın radarında!
Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang için kulübü Napoli ayrılık karar aldı. 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla Ajax'ın ilgilendiği iddia edildi
Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:43 Güncelleme:
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılmasına bekleniyor.
De Telegraaf'ın haberine göre Ajax'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Noa Lang.
Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
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