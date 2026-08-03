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        Haberler Spor Futbol Süper Lig İtalya Galatasaray Noa Lang, Ajax'ın radarında!

        Noa Lang, Ajax'ın radarında!

        Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Noa Lang için kulübü Napoli ayrılık karar aldı. 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusuyla Ajax'ın ilgilendiği iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ağustos 2026 - 19:43 Güncelleme:
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        Noa Lang, Ajax'ın radarında!

        İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen Noa Lang'ın takımdan ayrılmasına bekleniyor.

        De Telegraaf'ın haberine göre Ajax'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Noa Lang.

        Napoli ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

        GALATASARAY PERFORMANSI

        Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Hollandalı kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 19 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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