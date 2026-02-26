Noa Lang: Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 yenilse de ilk maçı evinde 5-2 kazanarak turu atlayan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ PANİK OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Mücadeleyi değerlendiren Noa Lang "Zor bir maçtı. Kendi performansım için de kazanması zordu benim adıma. Topla biraz panik olduğumuz düşünüyorum. Uzun ve yüksek topları çok fazla attık. Savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam değiştirmek istedi, bende tabii ki takım için bunu kabul ederim." dedi.