        Noa Lang: Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum - Futbol Haberleri

        Noa Lang: Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum

        Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusu Noa Lang, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'u eledikleri karşılaşmadan sonra, "Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

        Giriş: 26.02.2026 - 02:49 Güncelleme:
        "Biraz panik olduğumuzu düşünüyorum"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus'a 3-2 yenilse de ilk maçı evinde 5-2 kazanarak turu atlayan Galatasaray'ın Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, açıklamalarda bulundu.

        "BİRAZ PANİK OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

        Mücadeleyi değerlendiren Noa Lang "Zor bir maçtı. Kendi performansım için de kazanması zordu benim adıma. Topla biraz panik olduğumuz düşünüyorum. Uzun ve yüksek topları çok fazla attık. Savunmada iyi olduğumu düşünüyorum. Hocam değiştirmek istedi, bende tabii ki takım için bunu kabul ederim." dedi.

        SON 16 AÇIKLAMASI

        Açıklamalarına devam eden Noa Lang "Liverpool dünya devi ama Tottenham da zor. Liverpool'a karşı Galatasaray kazandı ama zor maçlar. Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek için zor maçları geçmek gerekiyor. Gelen rakibe bakacağız ve ona göre hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

