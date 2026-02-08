Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Noa Lang: Daha fazla üzerine koyarak ilerleyeceğim - Galatasaray Haberleri

        Noa Lang: Daha fazla üzerine koyarak ilerleyeceğim

        Galatasaray'ın oyuncularından Noa Lang, Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Daha fazla üzerine koyarak ilerleyeceğim" dedi.

        Giriş: 08.02.2026 - 19:42 Güncelleme: 08.02.2026 - 19:42
        "Daha fazla üzerine koyarak ilerleyeceğim"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray'da ilk golün asistini yapan Noa Lang, açıklamalarda bulundu.

        "DAHA FAZLA ÜZERİNE KOYARAK İLERLEYECEĞİM"

        Maç sonrası görüşlerini dile getiren Noa Lang "Çok mutluyum bu büyük kulübün parçası olduğum için. Takım arkadaşlarımla kimyamız zaman zaman zor olsa da adım adım her hafta ileriye gidiyor. Daha da üzerine koyarak ilerleyeceğim." dedi.

        "TARAFTAR, TAKIMI ÇOK İYİ ETKİLİYOR"

        Taraftarlarla ilgili konuşan Noa Lang "Taraftarlar etkileşimi seviyorum, futbolu sevme sebeplerimden biri bu. Deplasmanda bile tutku çok iyiydi. Taraftar, takımı da çok iyi etkiliyor." ifadelerini kullandı.

        Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili görüşlerini dile getiren Noa Lang "Sürücü koltuğunda olan biziz. Her maç kendimize odaklanıyoruz." açıklamasını yaptı.

