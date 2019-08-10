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Türkiyedeki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanıyor

İHA

Adalet Bakanlığının yeni uygulamasıyla, Türkiye'deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanacak. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek. Belgelerin postada kaybolması, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kalkacak"

noter kaşe

Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulamayla, Türkiye’deki tüm noterler dijital olarak birbirine bağlanıyor. Böylece herhangi bir noterde yapılan düzenleme aynı anda başka yerdeki noterden alınabilecek.

Adalet Bakanlığı, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için yeni bir uygulama başlatıyor. Bakanlık, yaptığı çalışmayla Türkiye’deki tüm noterleri dijital olarak birbirine bağlıyor. Böylece bir noterde yapılan işlem saniyeler içinde başka bir şubede görülebilecek. Noterliklerde yapılan düzenleme ile Türkiye’nin herhangi bir yerindeki noterde yapılan bir işlem aynı anda başka bir şehirde alınabilecek. Yeni uygulamanın belgelerin postada kaybolma, işlemin yapıldığı şehre yeniden gitme gibi sıkıntılar ortadan kaldırılacağı, böylece zamandan tasarruf edileceği belirtiliyor.

Bilindiği gibi daha önce yapılan düzenleme ile yurt dışında konsolosluklarda düzenlenmiş evrakın Türkiye’deki herhangi bir noterlikten örnek alınmasına imkan verilmişti.

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