Nurgül Yeşilçay - Necati Kocabay çifti tatilde aşka geldi 

Habertürk 'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Nurgül Yeşilçay, sevgilisi Necati Kocabay ile birlikte tatile çıktı.

Tekne tatili yapmayı tercih eden Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, keyifli halleriyle dikkat çekti.

3 Şurada Paylaş!









"EVLENMEYE ÜŞENİYORUZ"

Siyah bir mayokini giymeyi tercih eden Nurgül Yeşilçay, her fırsatta sevgilisiyle romantik anlar yaşadı.

Nurgül Yeşilçay ile Necati Kocabay, 2020'nin yaz aylarında evleneceklerdi. Pandemi nedeniyle nikâh masasına oturmayı erteleyen Yeşilçay ile Kocabay, geçtiğimiz günlerde "Ne zaman evleneceksiniz?" sorusuna "Düğünü mutlaka yapmak istiyoruz ama hazırlıklarına üşeniyoruz. Üşenme aşamasını geçemedik. Bence çok zor bir şey" şeklinde cevap vermişlerdi.