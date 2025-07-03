O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz! Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından feci biçimde dövüldü. Şüphelilerin E.C.'ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri arıyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 03.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:05 facebook

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