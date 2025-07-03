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        Haberler Gündem 3. Sayfa O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!

        Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir oto tamircide E.C., anlaşmazlık yaşadığı kişiler tarafından feci biçimde dövüldü. Şüphelilerin E.C.'ye tekme ve yumruk atıp levyeyle vurduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüphelileri arıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:05
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        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
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        Sakarya'da olay, dün saat 05.00 sıralarında Erenler ilçesi Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide meydana geldi.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre aralarında daha önce anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

        TEKME, TOKAT, LEVYE İLE DARP

        E.C., 2 kişinin saldırısına uğradı. E.C., önce tekme ve yumruklarla ardından da levye ile dövüldü.

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        ŞÜPHELİLER ARANIYOR

        Bir süre sonra E.C. kaçarken, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        E.C.'nin şikayeti sonrası polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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