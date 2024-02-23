Borsa haberleri kapsamında şirketler halk arz olmaya başladı. Bunlardan biri olan Oba Makarnacılık halihazırda talep toplamaya devam ediyor. Yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar, "Oba Makarna halka arz ne zaman, kaç lot verir, fiyatı ne kadar?" diye soruyor. İşte Oba Makarnacılık halka arzına dair tüm detaylar...