Haberler Gündem ÖDEMELER BAŞLADI! 2023-2024 KYK burs ödemeleri ne zaman hesaba yatacak? KYK kredi/burs hangi bankaya yatıyor?

KYK burs ödeme tarihlerini açıkladı! KYK burs ödemeleri ne zaman yatacak? Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) öğrenim kredisi ve burs toplu ödemelerine ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesabından yapılan bu açıklama, "KYK burs ödemeleri yattı mı, KYK burs ödemesi hangi bankaya yatıyor?" Sorularını beraberinde getirdi. KYK burs ödemeleri bilindiği üzere T.C. kimlik numarasının son hanesine göre hesaplara yatmaktadır. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ile 2023-2024 KYK/burs kredi ödeme tarihleri... Habertürk Giriş: 30.11.2023 - 00:59 Güncelleme: 30.11.2023 - 00:59 facebook

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından gözler, ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. KYK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada!" ifadelerini kullandı. İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Peki, "KYK burs ödemeleri yattı mı, KYK burs ödemesi hangi bankaya yatıyor?" İşte KYK burs ödemlerinin yapılacağı tarih...

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KYK ÖDEMELERİ BAŞLADI! 2023-2024 yılı için KYK burs ve kredi ödeme tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyordu. KYK burs ve kredi ödemeleri 28 Kasım itibariyle başladı. Yapılan açıklamada; "Ödemeler Başladı! Öğrenim kredisi ve burs alan yeni öğrencilere ekim ve kasım ayı ödemeleri bir arada! TCKN son hanesine göre: "0" ve "2" olanlar 28.11.2023'te, "4" ve "6" olanlar 29.11.2023'te, "8" olanlar ise 30.11.2023'te hesaplara yatacak." denildi.