Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan: Acil çağrıda bulunuyoruz, sözün bittiği yerdeyiz

Sosyal medyadan çağrıda bulunan Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Lafın bittiği yerdeyiz. Şu anda Üzümlü Barajı'nın üzerindeyiz. Yangın bırakın Üzümlü'yü şehrin merkezine inmesi an meselesi.

"ÖDEMİŞİ KAPSAYACAK BİR YANGIN VAR BURADA"

Dünden beri yangına havadan, karadan müdahalenin hiçbir anlamı yok. Şu ana kadar hiçbir mesafe kat edemedik. Ödemiş cayır cayır yanıyor. Arkamızdaki manzaraya baktığımızda olayın vahametini anlayacaksınız. Çaresiziz. Çok daha fazla hava takviyesi mi lazım, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bütün yetkililere sesleniyoruz. Burası Ödemiş'in tamamını kapsayacak bir yangın var burada. Akşam rüzgarlarıyla gittikçe artacak. Şehir merkezine doğru yönelecek.

"BÜTÜN KURUMLARIMIZ SEFERBER OLSUN"

Bunun önüne geçemiyoruz, geçilmesi de mümkün gibi görünmüyor. Acil çağrımızdır, belediye başkanı olarak yemin ediyorum burada ağlayıp, isyan etmenin eşiğindeyiz. Bütün devletimiz, bütün kurumlar seferber olsun. Bu önü alınmaz büyük felakete dönüştü. Lafın sözün bittiği yerdeyiz.