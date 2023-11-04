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        Haberler Gündem ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef All Star ödül oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu ve eleme potasında kimler var?

        MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Kasım MasterChef ödül kimin oldu?

        MasterChef All Star'da ödül oyunu için nefesler tutuldu. MasterChef'te 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık yaratmak amacıyla, çocukken lösemi hastalığını atlatmış misafirler ağırlandı. Günün konseptinde şefler yarışmacılardan Türk ev yemekleri yapmalarını istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi tabağı çıkaran yarışmacı günün sonunda ödülün sahibi olacak. İşte 3 Kasım MasterChef All Star ödül oyunun galibi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 00:29 Güncelleme: 04.11.2023 - 00:29
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        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Yarışmacılar ödül oyunu için tezgah başına geçiyor. Kıran kırana mücadelelerin yaşanacağı gecede bir yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda büyük ödülün sahibi olacak. Peki, "MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 3 Kasım 2023 MasterChef ödül kimin oldu, eleme potasında kimler var? İşte MasterChef yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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        MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Türk mutfağına özgü yemeklerin yapıldığı gecede, yapılan değerlendirmeler sonucunda Hasan ödülün sahibi oldu.

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        MAVİ TAKIM YARIŞMACI KİMLER?

        Mavi takımda; Tanya, Barbaros, Ayaz, Eren, Kıvanç, Hasan, Sergen ve Tahsin (kaptan) yer alıyor.

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        KIRMIZI TAKIM YARIŞMACILARI KİMLER?

        Kırmızı takımda; Batuhan, Esra, Dilara, Barış, Tolga, Büşra ve Cemre (kaptan) yer alıyor.

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        MASTERCHEF'TE ELEME POTASINA GİDEN YARIŞMACILAR

        1. Eleme adayı: Cemre

        2. Eleme adayı: Alican

        3. Eleme adayı: Tolga

        4. Eleme adayı: Barış

        5. Eleme adayı: Esra

        6. Eleme adayı: Batuhan

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        MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

        MasterChef'te bu hafta yapılan değerlendirme sonucunda Metin elendi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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