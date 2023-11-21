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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam OECD bölgesinde ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü - İş-Yaşam Haberleri

        OECD bölgesinde ekonomi üçüncü çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü

        Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 büyüme kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 21.11.2023 - 15:01
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        OECD bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü
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        OECD'nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde ikinci çeyrekte yüzde 0,2 olan büyüme üçüncü çeyrekte yüzde 0,6'ya yükseldi. ABD ekonomisindeki büyümenin hızlanması, bu artışta etkili oldu.

        G7 ülkeleri arasında Kanada, İtalya ve Birleşik Krallık'ta ekonomi üçüncü çeyrekte büyüme kaydedemedi. Fransa'da yüzde 0,1 büyüme görüldü. Japonya ve Almanya'da ise ekonomi bu dönemde sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,1 daraldı.

        ABD ekonomisindeki büyümede tüketim artışı etkili olurken, Birleşik Krallık'ta özel sektör ve kamu harcamalarındaki düşüş büyüme performansına yansıdı. İtalya'da iç talepteki düşüş ve Almanya'da özel harcamaların azalması büyüme performansını etkiledi.

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        İlgili verilerin bulunduğu diğer OECD ülkeleri arasında, Polonya ve Kosta Rika'da üçüncü çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,4 ve yüzde 1,3 oldu. Macaristan ve Meksika'da ekonomi bu dönemde yüzde 0,9 büyüme kaydetti.

        İrlanda ve Finlandiya, sırasıyla yüzde 1,8 ve yüzde 0,9 ile ekonomik daralmanın görüldüğü ülkeler oldu.

        Avro Bölgesi ekonomisi ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 küçüldü.

        Böylece, OECD ülkelerinde ekonomi bu yılın üçüncü çeyreğinde, yılın ikinci çeyreğinde olduğu gibi, yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

        OECD ülkelerinde ekonomik büyüme üst üste iki çeyrekte yüzde 0,5 olarak kayıtlara geçti.

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