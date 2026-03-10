ÖGG sınav sonuç sorgulama ekranı: 2026 ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?
ÖGG sınav sonuçları gündemdeki yerini koruyor. 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı 22 Şubat tarihinde tamamlandı. Sınav soruları ve cevap anahtarı 24 Şubat'ta yayımlanırken, sorulara yapılan itirazların sonuçları ise 6 Mart 2026'da açıklandı. Gelişmelerin ardından adaylar, ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm ayrıntılar...
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarı 24 Şubat’ta adayların erişimine açıldı. Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde yayımlandı. Şimdi adayların gözü ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 119. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ÖGG SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI
119. Temel Eğitim Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sınavı soruları ve cevapları, 24 Şubat 2026 tarihinde erişime açıldı.
Adaylar, Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.
ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
119. Temel Eğitim ÖGG sınavı sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
ÖGG SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?
ÖGG 119. Temel Eğitim ve 95. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi sitesinden duyurulacak.
ÖGG 119. TEMEL EĞİTİM VE 95. YENİLEME EĞİTİMİ SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
ÖGG YAZILI SINAV İTİRAZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini 14-18 Mart tarihleri arasında yatıracak.
Yazılı sınav sonuçlarına 16-18 Mart tarihleri arasında itiraz edilecek.
Yazılı sınav itiraz sonuçları ise 18 Mart tarihinde açıklanacak.