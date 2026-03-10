Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen 119. Temel Eğitim Özel Güvenlik (ÖGG) Sınavı, 22 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarı 24 Şubat’ta adayların erişimine açıldı. Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirme sonuçları ise 6 Mart 2026 tarihinde yayımlandı. Şimdi adayların gözü ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 119. dönem ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…