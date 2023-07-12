Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? 103. dönem ÖGG sınav sonucu sorgulama ekranı...

        Yurt genelinde binlerce kişinin katılım gösterdiği 103. dönem ÖGG sınavı sonrası resmi açıklama geldi ve sınavın soruları ile cevapları adayların erişimine açıldı. İlgili açıklamanın ardından gözler sınav sonuç tarihine çevrildi. İşte, konuya dair bilinmesi gerekenler...

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 15:54
        1

        103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Sınavı (ÖGG) sonrası gözler sonuçlara çevrildi. 24 Haziran 2023 tarihindeki sınavda ter döken adaylar; ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını aramaya başladı. İşte, konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

        2

        ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Özel Güvenlik 103. Temel Eğitim ve 79. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 18 Temmuz itibariyle adayların erişime açılacak.

        3

        Sınav takviminde şu bilgilere yer verildi;

        "18/07/2023 Sınav sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir.

        19-21/07/2023 Adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme ve itiraz ücretini yatıracağı tarih aralığıdır.

        25/07/2023 Yazılı sınav itiraz sonuçlarının açıklanmasının planlandığı tarihtir."

        2023 ÖGG SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

        4

        ÖGG SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        5

        ÖGG SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

        Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 50 TL ücret yatıracaklar.

        Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET'e yapacak.

        Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacak.

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        NATO Zirvesi'nde gündem olan kare
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Galatasaray transferi resmen açıkladı!
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Bayrampaşa'da dehşet! Dondurucuda bulundu
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Sıcak çarpması uyarısı! Beyin kanaması ve inme oluşabilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Dikkat! Çöl sıcakları kapıda! 50 derece hissedilebilir
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ünlü oyuncu hacca gitti
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Ülke tarihinin en ağır orman yangını sezonu: Rekor sıcaklık!
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Külçe altın taşırken yakalandı! Perde arkasından sanal bahis çıktı
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kritik NATO Zirvesi devam ediyor
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Kayseri'de 7.5 milyon yıllık keşif!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ölü bulunan 'Maserati'li polis ile ilgili flaş gelişme!
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        Ev kiraları otellerle yarışıyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        NATO'da Türkiye'nin kararını dünya takip ediyor
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Gönüllü doktorlar ampute depremzedelerin yaralarını ücretsiz protezle saracak
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        Arda Güler hocası Ancelotti'yi büyüledi
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        129 bin dolarlık nafaka alacak
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        İsmail Kartal'ın yapması gereken matematik
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!