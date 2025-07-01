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        Haberler Bilgi Gündem ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI 2025 PDF GÖRÜNTÜLE | 115. Dönem Özel Güvenlik Sınavı ÖGG soru kitapçıkları (A-B) ve cevap anahtarları yayınlandı!

        ÖGG soruları ve cevapları yayınlandı! 115. Dönem ÖGG soru kitapçıkları ve cevap anahtarları PDF görüntüle

        Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG), 29 Haziran 2025 tarihinde uygulandı.EGM'ye bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Özel Güvenlik Sınavı A-B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 1 Temmuz'da erişime açıldı. Peki 115. Dönem ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 2025 ÖGG soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 08:24 Güncelleme: 02.07.2025 - 07:09
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        Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) geçtiğimiz Pazar günü düzenlendi. Merakla beklenen 115. Dönem Özel Güvenlik Sınavı soruları ve cevap anahtarı A-B kitapçıkları 1 Temmuz'da erişime açıldı. Peki 2025 ÖGG sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir? İşte, 115. Dönem ÖGG soruları ve cevapları PDF indir görüntüle ekranı…

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        115. DÖNEM ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğü'ne (EGM) bağlu Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı (ÖGG) 29 Haziran 2025 Pazar günü uygulandı.

        Kılavuza göre 115. dönem ÖGG soruları ve cevapları, 1 Temmuz 2025 Salı günü erişime açıldı.

        Adaylar, yazılı sınav sorularına 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında itiraz edebilecek. Yazılı sınav sorularına itiraz sonuçları ise 11 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

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        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Özel Güvenlik Sınavı A ve B soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 'www.egm.gov.tr/ozelguvenlik' internet adresi üzerinden görüntülenebiliyor.

        ÖGG SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖGG sınav sonuçları, 18 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        Adaylar yazılı sınav sonucuna 21-23 Temmuz 2025 tarihleri aralığında itiraz edebilecek. Yapılan yazılı sınav itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile öğrenilebilecek.

        115. DÖNEM ÖGG KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

        Silah Farkı sınavına katılan adayların sınavdan başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir.

        Silahsız özel güvenlik temel eğitim sertifikası bulunan kişilerin silahsız yenileme eğitimi ile birlikte silah farkı eğitimi alarak özel güvenlik yenileme sınavına silahlı sınav türünden katılacak adayların başarılı sayılabilmeleri için; yazılı silah bilgisi ve uygulamalı sınav toplamlarının en az 50, bu puan ile daha önce başarılı olduğu temel silahsız sınav puan toplamının ortalaması en az 60 puan olması gerekmektedir. Başarı sağlanamaması durumunda sınav sonucu silahsız olarak değerlendirilecektir.

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