Öğretmen 1. Bölüm 3. tanıtım yayınlandı!

Başrollerini İlker Kaleli, Ceren Moray, Serhat Kılıç, Afra Saraçoğlu, Serkan Keskin ve Şerif Erol’un paylaştığı ve kendini, öğrencilerinin daha iyi birer insan olmaları için adamış bir öğretmenin hikayesi olan Öğretmen dizisinin 1. bölümünün 4. fragmanı yayınlandı. İşte Öğretmen dizisi 1. bölüm fragmanları ve hakkında merak edilenler...

ÖĞRETMEN KONUSU

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmen dizisi 4 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de FOX'ta başlıyor.

ÖĞRETMEN OYUNCULARI

- Ramazan Mert Demir

- Efekan Can

- Elif Ceren Balıkçı

- Ezgi Gör

- Can Bartu Aslan

- Hasan Şahintürk

- Beran Soysal

- Hakan Dinçkol

- İsmail Karagöz

- Cansın Şenel

- Doğa Özüm

- Bensu Uğur

- Özgür Civelek

- Göksü Melek Ulucan

- Seyit Nizam Yılmaz

- Burak Can Aras

- Deniz Özgür

- Ömer Furkan Eroğlan

- Metehan Parıltı