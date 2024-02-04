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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Oğuzhan Genç yazdı: En büyük transfer o! - Beşiktaş Haberleri

        Oğuzhan Genç yazdı: En büyük transfer o!

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlı takımın golleri Semih Kılıçsoy'dan geldi. Habertürk muhabiri Oğuzhan Genç, siyah-beyazlıların galibiyetini değerlendirdi

        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 04.02.2024 - 21:26 Güncelleme: 04.02.2024 - 21:26
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        En büyük transfer o!
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        Ligde son 3 maçında 1 puan alabilen, bu süreçte gol de atamayan Beşiktaş, kendisi gibi kötü günler geçiren Trabzonspor'u konuk etti. Siyah-beyazlıların hemen 1 puan üzerinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer de son 3 maçını kaybetmiş şekilde Dolmabahçe'deydi.

        Transferdeki sessizliğini maç öncesinde Nottingham Forest'tan stoper Joe Worral'ı kiralayarak bitiren Beşiktaş, gol yollarında ise yine tutuktu. 25 dakika geride kalırken kendi evinde olmasına rağmen ilk şut denemesini Semih Kılıçsoy ile yapsa da siyah-beyazlılar kaleye gidemiyordu. Uğurcan Çakır değil kurtarış yapmak, yere bile yatmazken sahneye yine Semih çıktı. 44. dakikada önünde kalan topu bekletmeden tam bir golcü vuruşuyla köşeye yolladı ve Beşiktaş'ı ilk isabetli şutta öne taşıdı.

        İkinci yarıya da Beşiktaş tutuk girdi ama Semih'in durmaya niyeti yoktu. Rakip sahanın ortasından aldığı topu, savunmayı peşine takıp götürdü, yıkılmayıp ayakta kaldı ve farkı ikiye çıkardı. Kalan sürede Trabzonspor'da Trezeguet, 75'te Visca'nın "al da at" dediği topu kale önünden dışarı vururken 89'da ise Mert Günok'u geçemedi.

        Beşiktaş, kara bulutların havayı yeniden sarmaya başladığı dönemde kazanarak Trabzonspor'u geride bıraktı ve 3. sıraya tırmandı. Türkiye Kupası'ndaki kritik Antalyaspor maçı başta olmak üzere gelecek haftalar için de moral depolayıp taraftarının gönlünü biraz olsun aldı.

        Galibiyete rağmen oyun tatmin etmedi, eksikler hala var. Joe Worrall dışında da transferler bekleniyor. Ama en büyük transfer Semih Kılıçsoy, sadece Beşiktaş için değil, forvet kıtlığındaki Türk futbolu için.

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