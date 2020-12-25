Oğuzhan Koç: Aylar sonra arkadaşlarım geldi

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Efe Kesgün ile birlikte Bebek Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi.

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs testi pozitif çıkan Koç, gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuşmuştu. Şarkıcı, muhabirlerle ayaküstü sohbet ederek, "Aylar sonra arkadaşlarım geldi, 'Bir nefes al artık' dediler. Geldik, yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hastalık döneminde evde sık sık arkadaşlarıyla görüntülü konuştuğunu söyleyen Oğuzhan Koç, "Aslında atlatan herkes gibi 13-14 gün tekrar test olup negatif olduğumu anlayana kadar evde oturdum dinlendim.

Şarkıcı, gazetecilerin "2020 yılı sizin için nasıl geçti?" sorusuna "2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti" dedi.