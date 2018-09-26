Şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz cumartesi günü bir AVM'de sevenleriyle buluştu. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Koç'a şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti.

Günaydın'dan Hakan Uç'un haberine göre, yaz boyunca konserlerine hız kesmeden devam eden başarılı sanatçının, konser alanını hınca hınç dolduran hayranları, tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Samimi ve esprili diyaloglarla konsere başlamadan önce sevenlerinin yüzünü güldüren Oğuzhan Koç, konseri AVM'nin en üst katından izleyen izleyicilere "Ooo bütün İstanbul buradaymış, oradan konser mi izlenir ya!" dedikten sonra espriyi patlattı: "Yukarıdan göremiyor olabilirsiniz; ben Mustafa Ceceli'yim!"

Kendi cep telefonu ile izleyicileri videoya alan ünlü şarkıcı, hayranlarıyla birlikte 'Küsme Aşka' isimli sevilen şarkısını söyledi.

Konser sırasında Oğuzhan Koç'un gür saçları dikkat çekti. Oğuzhan Koç'un saçları döküldüğü için protez saç yaptırdığı iddia edildi.

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