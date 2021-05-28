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HaberlerGündemGüvenlikSon dakika: OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun karara bağladığı başvuru sayısı 115 bini geçti
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OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun karara bağladığı başvuru sayısı 115 bini geçti

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile bugüne kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin 126 bin 674 başvurudan 115 bin 130'unu sonuçlandırdı.

Son dakika: OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun karara bağladığı başvuru sayısı 115 bini geçti
OHAL komisyonu 115 bin başvuruyu karara bağladı
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AA

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna 126 bin 674 müracaat gerçekleştirildi.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, tamamlanan ve incelemeleri sona eren başvurulara yönelik 22 Aralık 2017'den itibaren karar vermeye başladı.

Komisyon, bugüne kadar 115 bin 130 başvuruyu karara bağladı.

Başvuruların 101 bin 58'ini reddeden ve 14 bin 72'sini ise kabul eden komisyonda, 11 bin 544 müracaatın incelemesi sürüyor. Böylece komisyon, karar vermeye başladığı tarihten bugüne kadar geçen sürede başvuruların yaklaşık yüzde 91'ini sonuçlandırmış oldu.

BAŞVURULARA İLİŞKİN BİLGİ "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr"DE

Komisyonun kabul kararıyla çok sayıda kişi mesleğine döndü. Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları da değerlendiren komisyon, aralarında dernek, vakıf, öğrenci yurdu, gazete ve televizyon kanalının da bulunduğu 61 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, komisyonun, inceleme ve değerlendirmesi aşamasında 20'den fazla kurum ve kuruluştan gelen 494 bin 320 evrakın tasnifi de yapıldı.

Kararlar, tebliğ edilmek üzere başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara gönderiliyor. Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurum ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılıyor. Ayrıca bu kişiler, geçmişe dönük mali ve sosyal haklarını da geri alabiliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) belirlenen idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Başvurucular, "ohalkomisyonu.tccb.gov.tr" internet adresindeki "OHAL Komisyonu Başvuru Takip Sistemi" üzerinden müracaatlarının kabul ya da reddedildiğine yönelik bilgilere ulaşabiliyor.

GEREKÇELİ KARAR VERİYOR

Etkili iç hukuk yolu olarak kabul edilen OHAL Komisyonu, kapsamlı incelemeler sonucunda başvurularla ilgili gerekçeli karar veriyor.

Komisyon, incelemesini terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyelik, mensubiyet, aidiyet, iltisak veya bunlarla irtibat yönünden yapıyor. Ayrıca yargı mercileri tarafından verilen kararlar da UYAP sistemi üzerinden takip ediliyor.

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