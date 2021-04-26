OİB ihracatta rotayı Amerika'ya kırdı

HABERTURK.COM

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB),pandemi döneminde de yeni ihracat pazarlarının kapısını açmak ve mevcut ihracatı artırmak amacıyla Auto Expo Türkiye'nin ikincisini düzenlediğini bildirdi.

Bu kapsamda, OİB'in Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin koordinasyonu ve Automechanika İstanbul'un desteğiyle düzenlediği Auto Expo Türkiye - Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik'in ev sahipliğinde TİM Başkanı İsmail Gülle'nin de katıldığı online törenle açıldı.

Türkiye'den toplam 58 firmanın katıldığı ve 26-29 Nisan tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda, Amerika kıtası başta olmak üzere dünyadan çok sayıda ziyaretçi ağırlanacak. Fuarda, otomotiv ana ve tedarik sanayi firmaları üç boyutlu standlarında, tanıtım videolarından broşür-kataloglarına, iki boyutludan üç boyutlu ürün fotoğraflarına kadar çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri yürütecek. Firmalar, fuar ziyaretçileri ile görüntülü görüşme ve mesaj platformları üzerinden de iletişim kurulabilecekler.

Auto Expo Türkiye-Kuzey ve Güney Amerika Dijital Fuarı'nın açılışında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Alternatif pazarların otomotiv ihracatımızdaki önemi de her geçen gün artıyor. Bugün Kuzey ve Güney Amerika Ülkeleri en önemli alternatif pazarlarımız arasında yer alıyorlar. Bölge ülkelerine yönelik otomotiv ihracatımız son yıllarda 1.5 milyar dolar civarında seyrediyor. Bölgenin toplam otomotiv ihracatımızdan aldığı pay ise yüzde 5 civarında. ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Arjantin en önemli pazarlarımız olarak öne çıkıyor" dedi.

'2021'DE 30 MİLYAR DOLAR İHRACAT HEDEFLİYORUZ'

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Türkiye'de otomotiv endüstrisinin son 15 yılın sektörel ihracat şampiyonu konumunda yer aldığını, ülkemizin pandemi öncesindeki üç yıllık otomotiv ihracat ortalamasının da 30 milyar dolar olduğunu belirterek, "2020 yılı ihracatımız 25.5 milyar dolara gerilese de, 2021 yılında hedefimiz tekrar 30 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak olacak. 2 milyon adetlik üretim kapasitemiz ve 1.3 milyon adetlik araç üretimimiz ile dünyada 14'üncü, AB Ülkeleri arasında 4'üncü büyük motorlu araç üreticisi konumunda bulunuyoruz. Ayrıca Avrupa'nın 2'inci büyük ticari araç üreticisi konumunda da yer alıyoruz" dedi.

Alternatif pazarların otomotiv endüstrisindeki öneminin her geçen gün arttığına işaret eden Çelik, "Bugün Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri en önemli alternatif pazarlarımız arasında yer alıyorlar. Kuzey ve Güney Amerika'ya yönelik ihracatımızda tedarik endüstrisi ve binek otomobiller öne çıkarken, bölgeye yönelik tedarik endüstrisi ihracatımız yıllık ortalama 750 milyon dolar olarak gerçekleşiyor. Bölgede Şili ve Venezuela dışında Serbest Ticaret Anlaşması imzaladığımız ülke bulunmuyor. Meksika, Peru, Kolombiya, MERCOSUR ülkeleri ile STA müzakereleri devam ediyor. Bu büyük pazardan daha fazla pay alınabilmesi için gümrük vergisiz ihracat yapabilmenin önemli olduğunu, bölge ülkeleri ile STA yapılmasının ihracatçılarımıza avantaj sağlayacağını söyleyebiliyoruz" diye konuştu.

'OTOMOTİVE ÖNEMLİ ROL DÜŞÜYOR'

TİM Başkanı İsmail Gülle ise iş dünyasının pandemi şartlarına çabuk adapte olduğunu, düzenlenen sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların orta ve uzun vadede ihracatımıza olumlu yansımalarının olacağını ifade etti.

İhracat rakamlarına da değinen Gülle, "Otomotiv sektörünün 2021 ilk çeyrek rakamlarını incelediğimizde, yüzde 10.2 artışla 7.7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini görüyoruz. En çok ihracatı ise Almanya, Fransa ve Birleşik Krallık'a gerçekleştirdik. İlk çeyrekteki yüzde 169'luk artışla Şili, yüzde 148 artışla Arjantin ve Japonya en dikkat çekici artışın yaşandığı ülkeler arasında yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde sektörümüzün toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 17 oldu" diye konuştu.

Amerika kıtasının ihracat rakamlarıyla ilgili de bilgi veren Gülle, "2021'in ilk çeyreğinde otomotiv sektörü Kuzey Amerika'ya ihracatını yüzde 14, Güney Amerika'ya ise yüzde 41 artırmıştır. Amerika kıtasının tamamının sektör ihracatındaki payı da yüzde 5.6 olmuştur. Bu rakamlar başarının net bir göstergesidir. Ancak daha çok yapacak işimiz var. Dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefimizde otomotiv sektörüne önemli bir rol düşüyor" ifadelerini kullandı.