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"Belki orta yaşlı ya da yaşlı insanlar için büyük bir sorun olmayabilir ama çocuklarımızı plastik yedirerek ve plastik solutarak büyütüyoruz ki bu gerçekten çok korkunç. Eğer bunun yolu poşeti satmaktan geçiyorsa bari o poşeti satalım. Hatta 25, 50 kuruşa 1 liraya değil, 10, 20 liraya satalım ki insanlar bunları kullanmaktan kaçınsınlar. Bu yolla poşet kullanımını azaltalım hatta zamanla yok edelim." dedi.