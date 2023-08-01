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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Litvaya ekibi Zalgiris'e konuk olacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında teknik direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.08.2023 - 19:36
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        Okan Buruk, Nelsson'un kararını açıkladı
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        İşte Okan Buruk'un sözleri:

        "KALİTEMİZİ ORTAYA KOYMAK İSTİYORUZ"

        "Şampiyonlar Ligi alanında, arenasında yeniden bulunmak için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Çok hızlı bir ara oldu. Kısa tatilden sonra hemen başladık. Oyuncularımın hem fiziksel hem mental adaptasyon problemleri var. Bunun ilk maçta sıkıntılarını yaşadık. İkinci maç için buraya avantajlı skorla döndük. Tek hedefimiz turu geçmek. Yeni gelen oyuncuların hepsinin performansları gün gün artıyor. Yavaş yavaş onları kadromuza katmaya çalışıyoruz. Bu tur için kullanamadığımız oyuncularımız var. Galatasaray kalitesi, oyun anlayışı, kendi sahasındaki performansını ortaya koymak istiyoruz. Seyircimizle beraber bir antrenman yaptık, psikolojik olarak yukarıya çıktık. Taraftarların isteklerini biliyoruz. Türkiye'nin Avrupa'daki puan yarışında galibiyetlere ihtiyaç var. Maddi, manevi bir sürü bahane var. Takım olarak hazırız, turu geçen taraf olmak istiyoruz.

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        "İKİSİ DE YARIN KADRODA OLACAK"

        Halil ilk maçta süre aldı. Geç katıldı aramıza. Hazırlık maçının bir bölümünde, ilk maçta süre aldı. Bakambu yüzde 60'larda... Oyuncularımız kadro içinde başlayabilirler, devam edebilirler. Karar vermedik, vereceğiz. İkisi de yarın kadroda olacak, bizimle olacaklar. Yarın tam değerlendirmeyi yapacağız.

        "NELSSON KALMAK İSTİYOR"

        Transfere, gelene gidene odaklanmadan maçı düşünüyoruz. Takımımızla ilgili değişiklik yapmayı düşünmüyoruz. Aynı oyuncularla devam edeceğiz. Victor Nelsson kalmak istediğini söyledi. Problem yok.

        "TORREIRA'NIN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK"

        Torreira bugün kendini deneyecek antrenmanın başında. Ona göre düşüncelerimize bakacağız. Uzun süre antrenman yapmadı. Yavaş yavaş bizimle başlayacak. Durumunu göreceğiz.

        WILFRIED ZAHA YORUMU

        Zaha çok yönlü bir oyuncu. Takımımızda çok yönlü oyuncu çok var. Dizilişi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Rolleri paylaştıracağız. Kendi kafamızda tabii bazı düşünceler var. Asıl önemli olan, kadromuzda birçok kaliteli oyuncu var. Hücumdaki çeşitliliğimiz artacak. Bakambu ve Zaha, çok farklı yerlerde oynayabilen oyuncular. Halil aynı şekilde... 3 tane aslında geçen senenin tersine farklı mevkilerde oynayanlar bizle beraber olacak. Zaha ve diğer oyuncuların rollerini maç maç seçeceğiz."

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