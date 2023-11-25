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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.11.2023 - 18:47 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:47
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        Okan Buruk'tan kadro tercihi açıklaması!
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        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

        Buruk, "Abdülkerim'in dünkü antrenmanda ufak bir ağrısı oldu. Manchester United maçına hazır etmek istediğimiz için riske etmedik. Ziyech, milli takımdan geç geldiği için duruma göre bakacağız. Kerem de çok maç oynadığı için dinlenmek istedi." dedi.

        "BU ÇOK ÖNEMLİ"

        Galatasaray Teknik Direktörü, "Geri bildirim alıyoruz bütün oyunculardan. Bu çok önemli. Önemli bir kadromuz var. Her oyuncuyu kullanmak istiyoruz. Her zaman 3 Türk'ü seçiyoruz. Ondan dolayı da farklı seçimler olabiliyor. Kadro yapmakta bizi zorlayan şeylerden biri bu." şeklinde konuştu.

        NDOMBELE TERCİHİ

        Ndombele hakkında da konuşan Buruk, "Ndombele ikinci defa ilk 11'de başlıyor. Arayı çok iyi değerlendirdi. Bugün formayı vermek istedik. Oyuna başlamasını istedik. Arada çalışanlar, gidenler, gelenler kadro seçimi zor oluyor ama maça başlayacağız ve devam edeceğimiz oyuncular var. Hedefimiz kazanmak. Alanyaspor oyun olarak, oyuncu tipi olarak iyi bir takıma karşı oynayacağız. Daha çok geçişi deneyecekler. Ama bizim için önemli olan her zamanki gibi kendi oyunumuzu oynamak. En iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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