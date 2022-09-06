Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray evinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu haftaki TFF, Galatasaray Adası, dünkü maç sonrası yaşadığımız saha olayları istemediğimiz bir hafta oldu. Bundan üzüntümü belirtiyorum. Çok farklı hikayelerin olduğu bir maç oldu. Sonuna kadar Galatasaray takımı, maçı seyredenlere iyi şeyler izlettirmeye çalıştığı bir maç oldu. Bunun yanında rakibi suçlamıyorum, maçı yöneten bir hakem var. Çok fazla yanlış karar verdi. Maçı kaybetti. Maçın içinden dakikaları rakibin almasına da fırsat verdi. Hakemlerin topun oyun kalmasını süreleri ne kadar azalttıklarını bugün bir kez daha gördük. Bir kere bile uyarmadı. Verilen yanlış kararlar. Yanlış kırmızı kart. Oyun içinde birçok şeyi aleyhimize verdi. Her geçen gün yükselen performansımız var. Maçın başında pozisyona girsek de, ikinci yarı 11-10 oyunu değerlenmem benim için çok önemli. Daha domine eden, topa sahip olan, rakibe baskı yapan, penaltı kaçıran, son dakika golüyle maçı kazanan bir takımdık. Oyuncularımı tebrik etmek, teşekkür etmek istiyorum. Seyircimiz muhteşemdi. Bugün Galatasaray takımı birlikteliğini sahada gösterdik. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. 3 puan önemli. Onun yanında 10 kişiyle maçı kazanmak bizim için önemliydi" diye konuştu.