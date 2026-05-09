Okan Buruk'un 5. eseri! Fatih Terim'in rekoruna ortak oldu
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. kez şampiyonluğa ulaştı. Sarı-kırmızılılara geldiğinden bu yana birçok rekora imza atan ve hiçbir sezonu boş geçmeyen teknik direktör Okan Buruk, en fazla şampiyon olan 2. teknik direktör olarak hem kulüp hem de Süper Lig tarihine adını şimdiden altın harflerle yazdırdı. Deneyimli çalıştırıcı, Fatih Terim'in üst üste şampiyonluk kazanma rekoruna da ortak oldu.
Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, üst üste şampiyon olma başarısını tekrarladı.
Sarı kırmızılı kulübe geldiği günden bu yana her sezon şampiyon olan Buruk, tabir-i caizse kırılmadık rekor bırakmadı.
Efsanesi olduğu kulüpte yaşadığı başarılarla yoluna doludizgin devam eden Okan Buruk, hem kulüp hem de Süper Lig tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırdı...
Peki, Okan Buruk Galatasaray'ın başında hangi rekorları kırdı? İşte Okan Buruk'un Galatasaray'ın başında kırdığı rekorlar...
BİR SEZONDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM - 102 PUAN
2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaşan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım oldu.
Ligde yaptığı 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan "Cimbom", en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde Süper Lig şampiyonluğuna ulaşarak ligin puan rekorunu kırdı.
Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım olma başarısı gösterdi.
Galatasaray'daki ilk sezonunda 2.44, ikinci sezonunda 2.68 ve üçüncü sezonunda ise 2.63 puan ortalaması yakalayan Buruk, kulüp tarihinin en yüksek puan ortalamasına sahip teknik direktörü olmayı da başardı.
BİR SEZONDA EN ÇOK GALİBİYET ALAN TEKNİK ADAM
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu elde etti.
Geçen sezon ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanan "Cimbom", bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekor kırdı.
Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda da Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.
100. GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞAN TEKNİK DİREKTÖR
Okan Buruk, Süper Lig'de bir takım ile 100 galibiyete en hızlı ulaşan teknik adam ünvanını aldı.
Deneyimli çalıştırıcı, sarı-kırmızılılarda çıktığı 120 lig maçında 100 galibiyete ulaşarak 100 galibiyete ulaşan en hızlı teknik direktör unvanını da eline geçirdi.
LİGDE EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM
Teknik direktör olarak Galatasaray'da üst üste dördüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla kazanan isim oldu.
Galatasaray'ın başında üçüncü, teknik direktörlük kariyerinde de beşinci şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk, toplamda 12 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.
Tecrübeli teknik adam, ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırmıştı.
LİGDE ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU: 17 MAÇ
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Süper Lig'de üst üste kazanma rekoru kırdı.
Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda ligin 20. haftasında Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray, bir önceki sezon 14 maçla kendisine ait olan rekoru 17 müsabakaya taşıdı.
İÇ SAHADA ÜST ÜSTE KAZANMA REKORU
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste 21 Süper Lig maçından galibiyetle ayrılarak bu alanda da rekorun sahibi oldu.
Bu alanda daha önceki rekor, Mayıs 2001- Mayıs 2002 arasında iç sahada yakaladığı 18 maçlık galibiyet serisiyle Mircea Lucescu'ya aitti.
FATİH TERİM'İN REKORUNA ORTAK OLDU
Okan Buruk, Süper Lig'de üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör ünvanını aldı.
Sarı-kırmızılı ekibi son 3 sezonda şampiyonluğa taşıyan Buruk, bu yıl da ligi kazanırsa 1996-2000 arasında 4 sezon üst üste şampiyonluk kazanarak rekoru elinde bulunduran Fatih Terim'i yakaladı.