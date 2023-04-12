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Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

Galatasaray'da bu sezon başında yardımcılık görevine gelen Ismael Garcia Gomez, İspanyol basınına açıklamalar yaptı. Okan Buruk'tan, gelen tekliften, Galatasaray'dan bahseden Gomez, Zaniolo, Mata, Icardi gibi yıldızlarla ilgili de yorumlarda bulundu

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  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    Galatasaray'da Okan Buruk'un yardımcılarından İspanyol antrenör Ismael Garcia Gomez, Marca'ya flaş açıklamalar yaptı. İşte Gomez'in açıklamaları...

     
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Futbol oynamayı seviyordum ama profesyonel futbolcu olmak için yeterli seviyede olmadığımı kısa sürede fark ettim. Deportivo akademisinde antrenörlüğe başladım ve Jose Luis Oltra'nın liderliğinde a takımla çalışma fırsatını yakaladım. Oltra, beni 2013/14'te Mallorca'ya analist olarak götürdü. Çok olumlu bir deneyimdi. Henüz 24 yaşımdaydım ama üst düzey bir takımda antrenörlük yapıyordum. Geldiğimizde takım küme düşmeye 12 puan uzaklıktaydı ama sezon sonunda takımı çok yukarılara taşıdık."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "2016'da Segunda B takımı L'Hospitalet'in başına geçtim. O sezon İspanyol profesyonel liglerindeki en genç teknik direktördüm, 27 yaşımdaydım. Yeni çıkmış bir takımdı ve bütçemiz çok düşüktü. Zor olacağını biliyorduk. Küme düşme hattının çok uzağındaydık ama şubat ayında görevden alındım. Sonra puan alamadılar ve küme düştüler. Devam etseydik ne olurdu bilemiyorum ama çok acı anılarım var."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "2018-19'da Deportivo'ya geri döndüm ama bu kez gözlemci olarak. Piyasayı daha iyi tanımama yardımcı olan bir deneyimdi. Rahattım ama benim yerim sahaydı. Ertesi yıl Asteras Tripoli'de görev alan Borja Jimenez'in yardımcısı olarak Yunanistan'a gittim."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Asteras Tripoli'den sonraki durağım Serie A oldu. Aslında Watford'a gidecektim ama sonunda kendimi Udinese'de buldum. İtalya gibi bir ligde ve oyuncu geliştirme konusunda uzmanlaşmış bir takımda asistanlık yapmak büyük bir adımdı. Rodrigo De Paul ve Nahuel Molina gibi üst düzey yıldızlarla çalıştım."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Okan Buruk, 2001 ve 2004 yılları arasında Inter'de oynamış biri. Bana yardımcı antrenörlük teklif etti ve düşünmeden kabul ettim. Okan Buruk, futbolcu olarak bir Galatasaray efsanesi. Galatasaray'a geri dönmesi bir kader, çünkü kulüple harika bir geçmişi var. UEFA Kupası ve Süper Kupa kazanmış. Akhisarspor ile Türkiye Kupası kazanmış, ardından Başakşehir'i tarihindeki ilk lig şampiyonluğuna taşımış bir teknik adam."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Görevimiz kolay değil. Galatasaray, son 20 yılın en kötü sezonunu geçen yıl yaşadı. Avrupa'nın dışında kaldı ama böylesi bir kulüpte beklentiler her zaman en yüksek seviyede olur. Türkiye'nin en büyük kulübü olmalarının bir sebebi var. Yeni başkan Dursun Özbek'in gelişi, projenin temelini oluşturan Erden Timur figürü ve Okan Buruk'un dönüşü Galatasaray'da büyük bir heyecan yarattı."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Projeye çok hızlı dahil olan üst düzey oyuncular getirdik. Lucas Torreira, Mata, Sergio Oliveira, Icardı, Mertens, Rashica ve Zaniolo gibi... Antrenörler olarak da yeni bir ekip kuruldu. Okan Buruk'u bizi her görüşmeye katıyor ve görüşlerimizi hep dinliyor. Herkes işin içinde ve Okan Buruk herkese güvenen biri."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Okan Buruk harika bir antrenör. Bence çok büyük bir geleceği var. Büyük bir Avrupa liginde görev alacağına dair hiçbir şüphem yok."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Galatasaray'dan herhangi bir futbolcuyu çevirin ve sorun, en kaliteli oyuncunun Mata olduğunu söyleyecektir yüzde 90'ı. Acımasız bir yeteneği var. Bunun da ötesinde, insani yönü 10 numara. Son yıllarda Manchester United'ın en çok sevilen oyuncularından biri olması normal."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Mata'nın oynamamasının çeşitli faktörleri var. Hücumda çok fazla rekabet var. Sahada her zaman en az 3 Türk futbolcu olmak zorunda. Gerçek şu ki, ne zaman oyuna dahil olsa yüksek seviyede oynadı."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Mauro Icardi, hem gol atma hem de asist yapma konusunda son derece etkili bir oyuncu. Bana göre ligdeki en farklı oyuncu. Ayrıca, beni şaşırtan iki yönü var. Ön alandaki prese çok şey katıyor ve oyunu çok iyi anlıyor. İnsanların düşündüğünden daha komple bir oyuncu."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Zaniolo harika bir oyuncu. İlk lig maçında golünü attı. Sezonun geri kalanında ve önümüzdeki birkaç sezonda bize çok şey katacak. Ayrıca, Muslera ve Gomis gibi sadece oyunlarıyla değil liderlikleriyle de kilit olan isimler var."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Türkiye Ligi'nde üst üste 14 maç kazanmak çok zor, çünkü rekabet seviyesi çok yüksek bir lig. Tüm maçlar mükemmel değildi ama takım maçlar oynadıkça çok gelişti. Başakşehir'e karşı 7-0 gibi bir skorla kazandık."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Haziran ayında her şey belli olacak. Önemli olan ligi kazanarak bu oyuncu grubuna ve taraftarlarına hak ettiği sevinci yaşatabilmemiz. Şu anda 6 puan öndeyiz ama bence Süper Lig son maça kadar çok çekişmeli geçecek."
  • Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

    "Galatasaray'dayım ve çok mutluyum. Futbolda her gün ilerlemek zorundasınız. Benim için şu anda en önemli şey bu."

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