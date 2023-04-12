Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia Gomez'den flaş açıklamalar!

"Mauro Icardi, hem gol atma hem de asist yapma konusunda son derece etkili bir oyuncu. Bana göre ligdeki en farklı oyuncu. Ayrıca, beni şaşırtan iki yönü var. Ön alandaki prese çok şey katıyor ve oyunu çok iyi anlıyor. İnsanların düşündüğünden daha komple bir oyuncu."