HABERTURK.COM

Kullanıcıların değerleri, ilgi alanları ve tercihleri gibi gerçek hayatta önemsedikleri konularla ilgili sorulara verdikleri yanıtlara göre uygun kişilerle eşleştiren OkCupid, 2004 yılından beri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de İngilizce olarak kullanılabiliyordu. Arkadaşlık uygulaması, 1 Mart’tan itibaren Türkçe olarak da kullanılmaya başlandı. Dünyada 110'dan fazla ülkede kullanılan uygulama, Türkçe ile birlikte dünyada ilk kez bir başka dile uyarlanmış oldu.

Türkiye’nin OkCupid için önemli bir pazar olduğunu vurgulayan OkCupid CEO’su Ariel Charytan yeni güncelleme ile ilgili şöyle konuştu:

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÖENMLİ PAZAR"

“Genç ve sosyal nüfusuyla Türkiye bizim için son derece önemli bir pazar. Yapılan araştırmalarda kullanıcılarımızın kendi gibi insanlarla tanışma eğilimlerinin her geçen gün arttığını gördük ve kendilerini en iyi ifade edecekleri dilde iletişim kurmaları için bu adımı atmaya karar verdik. Türkiye gibi önemli bir pazarda, üyelerimize kendi dillerinde hizmet verebilmek ise son derece heyecan verici.”

OkCupid Türkiye Pazarlama Müdürü Ezgi Ceren Işık, ise şunları ekledi: “Pandemi nedeniyle evlere kapandığımız bu sıkıntılı dönemde OkCupid hayat vizyonlarınızın örtüştüğü yeni insanlarla tanışmanıza ve bağlantı kurmanıza olanak tanıyor. OkCupid olarak Türkiye gibi genç nüfuslu bir pazara yatırım yapmak bizim için son derece değerli. Uygulamanın dünya genelinde uyarlandığı ilk dilin Türkçe olması da Türkiye pazarının bizim için ne kadar önemli olduğunun göstergesi.”

TÜRK KÜLTÜRÜNE ÖZGÜ SORULAR

Bununla birlikte OkCupid uygulaması, üyelere yönelik, zevk ve tercihlerinin belirlenmesine yarayan soruları da düzenli olarak güncelliyor. Kullanıcılar, diğer ülkelerde olmayan, “Kebap mı, mantı mı?” veya “Bodrum mu, Çeşme mi?” gibi Türkiye’ye özgü soruları yanıtlayarak, kendileri için en uygun eşleşmeyi bulabiliyor. Sadece Türkiye’de yayınlanan soruların başlıcaları ise şöyle:

Kahve falı kaderinizi söyler mi?

Menemen soğanlı mı yenir soğansız mı?

Türk hamamına gitmekten hoşlanır mısın?

Çay mı kahve mi?

Nazara inanır mısın?