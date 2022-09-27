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Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

Öksüz ve yetim yardımı ödeme tutarları artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, ihtiyaç sahibi çocuklara ödenen öksüz ve yetim yardımı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınıyor. Yardımda yaralanabilmek için öksüz ya da yetimin 18 yaşının altında olması gerekiyor. İşte, 2022 Öksüz ve yetim yardımı detayları...

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  • Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

    Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları ve ödemeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından banka ve PTT hesabı üzerinden yatırılan yardımdan yararlanmak isteyenler "Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu, başvuru şartları neler?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları ve ödemeleri hakkında merak edilenler...
  • Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

    ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

    Gerekli şartları karşılayan kişilere ödenen öksüz ve yetim aylığı 300 TL'den 600 TL'ye yükseldi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin "Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da müjdemiz var. Prefabrik ev yapımı yardımını 40 binden 150 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 TL'den 600 TL'ye şartlı sağlık yardımını 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.
  • Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

    ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

    Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.
  • Öksüz ve yetim yardımı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2022 Öksüz ve yetim yardımı başvuru şartları neler?

    ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

    İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

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