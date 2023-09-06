15 kilometreyi aşan her kilometre için ise yıllık ilave 325 lira alınacak.

Yapılan açıklamaya göre, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira,

5 Şurada Paylaş!









İZMİR SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy çokluğuyla onaylanan karara göre yeni okul servis ücretleri tarifesine göre en düşük mesafe olan 0-3 kilometre arası öğrenci taşıma ücreti aylık bin 223 lira olurken en uzun mesafe olan 0-40 kilometre arası ücret ise 3 bin 105 lTL olarak belirlendi.

Anaokulu ve özel okul öğrenci taşıma ücreti ise aylık 1470 TL ile 3 bin 315 lira arasında belirlendi.