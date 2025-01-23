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        Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatili takvimi belli oldu. Yılın ilk ara tatilinin bu yıl 17 Ocak tarihine denk gelmesiyle, öğrenciler iki haftalık tatil yapacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil ne zaman bitiyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2025 - 13:20 Güncelleme: 23.01.2025 - 13:20
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        İlkolkul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1.dönem yarıyıl tatili başlamış oldu. 15 tatil dinlenmek için öğrenci, öğretmen ve veliler için oldukça kıymetli oluyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşarak kafa dinleyen öğrenciler ve veliler, planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?

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        YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        MEB 2024-2025 takvimine göre, yarıyıl tatili 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. Bu tarihin ardından, öğrenciler 2. döneme 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

        İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

        İkinci ara tatil 31 Mart 2025 tarihinde başlayacak, 4 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

        20 Haziran'da ise yaz tatili başlayacak.

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        YAZ TATİLİ 2025 NE ZAMAN?

        Öğrencilerin merakla beklediği yaz tatili 20 Haziran 2025 Cuma günü okulların kapanması ile başlayacak.

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