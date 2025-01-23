Okullar ne zaman açılıyor? 15 tatil ne zaman bitiyor, hangi tarihte?

İlkolkul, ortaokul ve lise öğrencileri için 1.dönem yarıyıl tatili başlamış oldu. 15 tatil dinlenmek için öğrenci, öğretmen ve veliler için oldukça kıymetli oluyor. Ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşarak kafa dinleyen öğrenciler ve veliler, planlarını düzgün ayarlayabilmek için okulların yeniden açılacağı tarihi merak ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? 15 tatil ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek, sömestr tatili ne zaman bitecek?