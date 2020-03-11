Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Dünyanın ortak sorunu haline gelmiş olan koronavirüs ile ilgili en merak edilen konulardan bir tanesi de okulların tatil edilip edilmeyeceği. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bazı üniversitelerin bile uzun süre tatil edildiği bilgisi geliyor. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’de ki durumu değerlendirerek, “Okullar bir vakayla kapatılamaz. Ancak virüsün artık sadece bir vakayla sınırlı olmadığını öngörmek hiç zor değil diyor ve devam ediyor; “New York 50 vakaya ulaştığı halde okulları açık tutmaya devam ediyor. Bu nedenle ‘okullar kapatılmalı mı kapatılmamalı mı’ sorusunun net bir yanıtı yok. Belirleyici olanın virüsün yayılma hızı olduğunu unutmamalıyız. Bir günde 5 vaka olursa kapanabileceği gibi yavaş bir artış olması durumunda kapanmayabilir de. Ancak öngörüm şu anki durumun okulların kapatılması yönünde bir karara neden olmayacağı yönündedir.

ÇOCUKLARDAN ÇOK YETİŞKİNLERDEN ENDİŞELİYİZ

Endişe ettiğimiz çocuk ve gençlerin sağlıklarından çok ileri yaş erişkinlerdir. Özellikle eşlik eden hastalıkları bulunan yetişkinler açısından dikkatli olmalıyız. Çocuk ve gençlerde hastalığın çok ağır seyretmediğini biliyoruz. Burada önemli olan virüsü alan çocukların bunu ileri yaş erişkinlere bulaştırarak virüsün ulaşma zincirini tetiklemeleri tehlikesidir. Damlacık ve solunum yoluyla bulaşan bu zinciri kırmak için çocukların sağlıklarını güvenceye almak toplum sağlığına olumlu etkide bulunacaktır.

HER TENEFFÜS SONRASINDA EL DEFENFEKTANI

Dikkat edilmesi gereken küçük tedbirler yaşam kurtaran sonuçlar verebilir. Okullar kapalı olmadığı sürece çocuklara okulda iyi el yıkamanın öğretilmesi bunların en önemlilerindendir. Önerim okula giriş çıkışlarda ve her teneffüs sonrasında öğretmenlerin sınıfa giren çocukların ellerini en az yüzde 60 alkollü ev dezenfektanı ya da yüzde 80 alkollü limon kolonyası ile steril etmeleridir. Sadece bununla kalınmamalı işyerlerinin giriş kapılarına, metro ve belediye otobüslerine de bu dezenfektanlardan konulmalıdır.”

MİKROPLARIN KOLAY ÜREDİKLERİ MASKELER HASTALIK YAYABİLİR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun gündemindeki koronavirüs konusunda en büyük yanlışın halkın bilinçlendirilmesi noktasındaki eksikler olduğunu söylüyor ve “Halkın bazı konularda bilinçlendirilmesi yeterli değil. Toplumda büyük panik var. Örneğin maske kullanımı şu anki haliyle hastalığı engellemez tam tersine artırır. Halkımızın kullandığı maskelerin çok büyük bölümü basit cerrahi maskeler. Bunlar genellikle hastaların hastalıklarını etrafa bulaştırmamak için taktıkları tür maskelerdir ve sabah takıp cebe ya da çantaya koyup sonra tekrar kullanmak soruna çözüm bulmaktan çok uzaktır. Bu tür maskeler mikropların kolay üredikleri pamuk ve ketenden yapılan ürünler oldukları için yanlış kullanımları hastalığı önlemekten çok artışa neden olmaktadır.