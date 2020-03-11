Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Okullarda teneffüsten sonra eller temizlenmeli!

Türkiye’de koronavirüs (coronavirus) nedeniyle okullar kapatılacak mı? Alınması gereken önlemler konusunda en dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte konunun uzmanından bilimsel yanıtlar...

Koronavirüs

Dünyanın ortak sorunu haline gelmiş olan koronavirüs ile ilgili en merak edilen konulardan bir tanesi de okulların tatil edilip edilmeyeceği. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde bazı üniversitelerin bile uzun süre tatil edildiği bilgisi geliyor. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan Türkiye’de ki durumu değerlendirerek, “Okullar bir vakayla kapatılamaz. Ancak virüsün artık sadece bir vakayla sınırlı olmadığını öngörmek hiç zor değil diyor ve devam ediyor; “New York 50 vakaya ulaştığı halde okulları açık tutmaya devam ediyor. Bu nedenle ‘okullar kapatılmalı mı kapatılmamalı mı’ sorusunun net bir yanıtı yok. Belirleyici olanın virüsün yayılma hızı olduğunu unutmamalıyız. Bir günde 5 vaka olursa kapanabileceği gibi yavaş bir artış olması durumunda kapanmayabilir de. Ancak öngörüm şu anki durumun okulların kapatılması yönünde bir karara neden olmayacağı yönündedir. 

ÇOCUKLARDAN ÇOK YETİŞKİNLERDEN ENDİŞELİYİZ

Endişe ettiğimiz çocuk ve gençlerin sağlıklarından çok ileri yaş erişkinlerdir. Özellikle eşlik eden hastalıkları bulunan yetişkinler açısından dikkatli olmalıyız. Çocuk ve gençlerde hastalığın çok ağır seyretmediğini biliyoruz. Burada önemli olan virüsü alan çocukların bunu ileri yaş erişkinlere bulaştırarak virüsün ulaşma zincirini tetiklemeleri tehlikesidir. Damlacık ve solunum yoluyla bulaşan bu zinciri kırmak için çocukların sağlıklarını güvenceye almak toplum sağlığına olumlu etkide bulunacaktır.

HER TENEFFÜS SONRASINDA EL DEFENFEKTANI

Dikkat edilmesi gereken küçük tedbirler yaşam kurtaran sonuçlar verebilir. Okullar kapalı olmadığı sürece çocuklara okulda iyi el yıkamanın öğretilmesi bunların en önemlilerindendir. Önerim okula giriş çıkışlarda ve her teneffüs sonrasında öğretmenlerin sınıfa giren çocukların ellerini en az yüzde 60 alkollü ev dezenfektanı ya da yüzde 80 alkollü limon kolonyası ile steril etmeleridir. Sadece bununla kalınmamalı işyerlerinin giriş kapılarına, metro ve belediye otobüslerine de bu dezenfektanlardan konulmalıdır.”

MİKROPLARIN KOLAY ÜREDİKLERİ MASKELER HASTALIK YAYABİLİR

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toplumun gündemindeki koronavirüs konusunda en büyük yanlışın halkın bilinçlendirilmesi noktasındaki eksikler olduğunu söylüyor ve “Halkın bazı konularda bilinçlendirilmesi yeterli değil. Toplumda büyük panik var. Örneğin maske kullanımı şu anki haliyle hastalığı engellemez tam tersine artırır. Halkımızın kullandığı maskelerin çok büyük bölümü basit cerrahi maskeler. Bunlar genellikle hastaların hastalıklarını etrafa bulaştırmamak için taktıkları tür maskelerdir ve sabah takıp cebe ya da çantaya koyup sonra tekrar kullanmak soruna çözüm bulmaktan çok uzaktır. Bu tür maskeler mikropların kolay üredikleri pamuk ve ketenden yapılan ürünler oldukları için yanlış kullanımları hastalığı önlemekten çok artışa neden olmaktadır.  

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ!: Corona virüs artık Türkiye'de! İşte korunma yöntemleri
SAĞLIKTürkiye'de de görüldü! İşte koronavirüsten korunma ...
Macaristan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
SAĞLIKBir ülkede daha acil durum ilan edildi!
İran koronavirüs (coronavirus) ilacını buldu iddiası! - Haberler
SAĞLIKİlacı bulundu iddiası!
Son dakika haberi Bakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz
SAĞLIKBakan Koca: Mücadeleyi birlikte vereceğiz
Madecassol krem ne işe yarar? Kullanmak faydalı mıdır?
SAĞLIKMadecassol krem ne işe yarar?
Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil hangi hastalıklara iyi gelir?
SAĞLIKZencefilin faydaları nelerdir?
El temizleme jeli nasıl yapılır? El temizleme jeli yapılışı
SAĞLIKEl temizleme jeli nasıl yapılır?
SON DAKİKA HABERİ! Koronavirüs (coronavirus) belirtileri nelerdir? - Bunlara dikkat edin! - Haberler
SAĞLIKDikkat! Bu belirtilerle karşılaşırsanız...
Son dakika haberler...İletişim Başkanı Altun'dan 'koronavirüs' açıklaması
SAĞLIKİletişim Başkanı'ndan 'koronavirüs' açıklaması
Corona virüs SON DAKİKA! Prof. Ateş Kara'dan Türkiye'deki koronavirüs (coronavirus) vakasıyla ilgili açıklama
SAĞLIKTürkiye'deki koronavirüs vakasıyla ilgili yeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X