Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'un 192. yabancısı oldu

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından transfer ettiği Danylo Sikan'ın ardından yine aynı takımdan Oleksandr Zubkov'un transferini de gerçekleştirdi.

Bordo-mavili kulübün 58 yıllık tarihinde Zubkov, 192. yabancı oyuncusu oldu.

Bugüne dek 54 farklı ülke vatandaşının forma giydiği Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bu ülkeden 18 oyuncu transfer eden bordo-mavililer Belçika, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transferi gerçekleştirdi. Karadeniz temsilcisinde ayrıca 7 Hırvatistan, Fildişi Sahili, Gana, Gürcistan, Nijerya ve Yugoslavya'dan ise 6'şar oyuncu forma giydi.

7. UKRAYNALI OYUNCU

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov transferi ile birlikte 7. kez Ukraynalı oyuncuyla sözleşme imzaladı. Bordo-mavililer daha önce Sergiy Gusev, Yuriy Kalitvintsev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko, Arseniy Batagov ve Danylo Sikan ile sözleşme yaptı.

Bordo-mavili takımın mevcut kadrosunda şu anda Arseniy Batagov, Danylo Sikan ve Zubkov olmak üzere 3 Ukraynalı oyuncu bulunuyor.